GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde, gençlerin uzay, havacılık, bilim ve teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenecek KAMP+ Havacılık ve Uzay Kampı başvuruları başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulanan KAMP+ konsepti programı kapsamında uzay, havacılık, bilim ve teknoloji konularına ilgi duyan gençler için yeni bir kamp projesi hayata geçirilecek. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen KAMP+ konsept programı ile geçen dönemlerde farklı kamu kurumlarının iş birliğinde; Küresel Kalkınma Kampı, Çevre Kampı, Medya Etiği ve Sorumlu Gazetecilik Kampı, Dezenformasyonla Mücadele Kampı, Milli Yetkinlik Hamlesi Kampı düzenlenmişti. Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında yapılan iş birliğiyle, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla KAMP+ Havacılık ve Uzay Kampı gerçekleştirilecek.

400 GENÇ KABUL EDİLECEK

KAMP+ Havacılık ve Uzay Kampı, Bursa Karacaali Gençlik Kampı'nda yapılacak. Düzenlenecek kampla; gençlerin uzay araştırmaları, bilimsel gelişmeler ve havacılık teknolojileri konularında farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Türkiye'nin tüm illerinden 18-29 yaş aralığındaki gençlerin 17 Ekim'e kadar başvuru yapabileceği programa, değerlendirme sonucunda 400 genç katılım hakkı elde edecek. Katılımcılar; uzay araştırmaları, bilimsel atölyeler, sosyal ve sportif etkinliklerle dolu kapsamlı bir programa dahil olacak. Kampa katılmaya hak kazanan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek hizmetleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak.