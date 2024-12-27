İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları hızlı trenle birbirine bağlanacak

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı hızlı trenle birbirine bağlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yapılacak yeni hat için 2025 yılında ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

BAKAN URALOĞLU DEV PROJEYİ DUYURDU

Uraloğlu dev projeye ilişkin "Gebze'den başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek ve İstanbul Havalimanı'na, oradan da Çatalca'ya bağlanan yaklaşık 120 kilometrelik bir projemiz var. Hattın finansmanı için Dünya Bankası'yla konuşuyoruz, finanse edecekler. 2025 yılında inşallah ihalesini yaparak bunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA ÇIKIŞI

Bakan Uraloğlu şöyle konuştu; "Kanaatimiz, 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayla ilgili belli kurallar getirmek. Sosyal medyada istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Bizim, insanımızı da çoluk çocuğumuzu da koruma refleksini göstermemiz gerekir diye düşünüyoruz. Herkese sorumluluk yüklemek ve o sorumlulukla hareket etmek, biz bunu istiyoruz."