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İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları hızlı trenle birbirine bağlanacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hızlı trenle birbirine bağlanacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu yapılacak yeni hat için 2025 yılında ihaleye çıkacaklarını da ekledi.

İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı hızlı trenle birbirine bağlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yapılacak yeni hat için 2025 yılında ihaleye çıkacaklarını açıkladı.

BAKAN URALOĞLU DEV PROJEYİ DUYURDU

Uraloğlu dev projeye ilişkin "Gebze'den başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek ve İstanbul Havalimanı'na, oradan da Çatalca'ya bağlanan yaklaşık 120 kilometrelik bir projemiz var. Hattın finansmanı için Dünya Bankası'yla konuşuyoruz, finanse edecekler. 2025 yılında inşallah ihalesini yaparak bunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA ÇIKIŞI

Bakan Uraloğlu şöyle konuştu; "Kanaatimiz, 16 yaşın altındaki çocuklara sosyal medyayla ilgili belli kurallar getirmek. Sosyal medyada istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Bizim, insanımızı da çoluk çocuğumuzu da koruma refleksini göstermemiz gerekir diye düşünüyoruz. Herkese sorumluluk yüklemek ve o sorumlulukla hareket etmek, biz bunu istiyoruz."

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları hızlı trenle birbirine bağlanacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Sebep ? O kadar ulaşım sorunu varken çok garip bir proje. Bu iki havalimanı arasını kim kullanacak merak ettim, aaa yanlış gelmişim uçağım diğerinden kalkıyormuş diyenler mi ?

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Haber YorumlarıHALİS ER:

imamoğlu nerde imamoğlu, bedava aş evlerini ücretli kent lokantalarına çevirmeye benzemez bu işler

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Haber YorumlarıDogrucuLavuk:

Kime rant kapısı açıldı onu araştırın. Bu hükümet bırakıp gitsin kendilerinden başka bir şey beklemiyoruz. Çalınanların hesabını sorarız zaten bir şekilde

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Haber Yorumlarıönder atsu:

Dünya bankası finanse edecekmiş bak hele

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Haber YorumlarıErkan Kaya:

Hani ekonomimiz çok güzeldi. Dünya bankadıyla ne iş var

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

imamoğlu geldi belediyede rant talan yağma bitti imamoğlu yurt kreş yapıp öncekiler gibi dernek vakıflara vererek peşkeş çekmiyor halkın malı halka kalıyor haramzade yandaşlara değil

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Haber YorumlarıMustafa Çetinkaya:

Halis er sen tam bir Amazon cahilsin v Ekrem İmamoğlu kadar başına taş düşsün görgüsüz cahil her çamuru Ekrem imamoğlu'na atarsınız görmüyor musunuz adam nasıl çalışıyor nankörler

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Haber Yorumlarıİsmail Yasin:

çok saçma bir proje anlamsız.. emeklilere, çiftçilere, işçilere ve üretime yönelin .. Yeter artık yine kimi zengin edeceksiniz..

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Haber YorumlarıNihat Yerlikaya:

Angara'ya sıfır hizmet Devlet niye sevmiyor Angara'yı

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

aferin şurada bir iki seneniz kaldı siz temeli atın bitirmek için acele ve zahmet etmeyin imamoğlu tamamlar

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