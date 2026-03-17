İstanbul Blockchain Week, Kurumsal Pazarlar Zirvesi'ni duyurdu

İstanbul Blockchain Week, kural koyucular, regülatörler, finansal kurumlar, varlık yöneticileri, borsalar ve altyapı sağlayıcıları için Kurumsal Pazarlar Zirvesi'ni başlattığını duyurdu. Kapalı kapılar ardında gerçekleşecek olan kurumsal forum, 2 Haziran 2026 tarihinde Hilton Bomonti Otel'de düzenlenecek.

Web3 pazarlama ajansı EAK Digital tarafından organize edilen etkinlik, dijital varlıkların regülasyona tabi finansal piyasalar içindeki yapısal evrimini ele alacak.

Kurumsal Pazarlar Zirvesi'nde Neler Konuşulacak?

Zirve, geleneksel finans, özel piyasalar, aracı kurumlar, tokenleştirilmiş sermaye piyasaları, regülasyon ve saklama alanlarındaki sektör liderlerini bir araya getiren buluşma noktası olması amacıyla ana etkinliklerden ayrışacak. Gelişen piyasa yapılarının ve teknolojilerinin göz önünde olmasını sağlayacak. Etkinlik, yalnızca dijital varlıkların kurumsal benimsenmesini şekillendiren üst düzey karar alıcılara açık olacak. Katılımcılar arasında hükümet politika yapıcıları, finansal regülatörler, merkez bankası temsilcileri, kurumsal yatırımcılar, sektör temsilcileri, stablecoin ihraççıları, ödeme ağları gibi aracı kurumlar ve risk yönetimi liderleri yer alacak.

İstanbul Blockchain Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinliğin ilk edisyonu olan zirve, önceki IBW etkinliklerinin başarısı üzerine inşa edilecek. Önceki etkinliklerde konuşmacılar arasında OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Ali İhsan Güngör, Garanti BBVA Dijital Varlıklar CEO'su Onur Güven, Slovenya Maliye Bakanlığı – Finansal Yönetim Fintech ve Dijital Varlıklar Denetim Başkanı Petra Janez, Ernst & Young Global Blockchain Lideri Paul Brody ve daha pek çok isim yer almıştı.

EAK Digital CEO'su ve İstanbul Blockchain Week kurucusu Erhan Korhaliller etkinlik özelinde şunları söyledi: "Geleneksel finans kurumlarınca dijital varlıklar, blockchain teknolojileri ve kripto paralar giderek daha fazla benimserken, bu gelişmeleri keşfetmek, fırsatları değerlendirmek ve kurumsal benimsemenin geleceğini şekillendirmek amacıyla özel bir zirve başlatmaktan gurur duyuyoruz."

Zirve, likidite oluşumu, sermaye piyasalarına entegrasyon, saklama ve takas altyapısı, uyumluluk çerçeveleri ve dijital varlıkların mevcut finansal ve sermaye piyasası sistemlerine entegrasyonu gibi temel konulara odaklanacak.

Ayrıca, egemen fonlar ve kurumsal liderlerle düzenlenecek özel kapalı oturumlar (Roundtable'lar) ile küresel dijital varlıkların evrimini yönlendiren önemli karar alıcılar arasında stratejik görüşmeler gerçekleştirilecek.

Neden İstanbul?

Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın kesişim noktasında yer alan İstanbul, bu bölgelerdeki sermaye ve kurumlar için merkezi bir buluşma noktası sunuyor; kurumsal diyalog ve sınır ötesi iş birliği için hem coğrafi hem de ekonomik bağlantı sağlıyor.

Chainalysis raporuna göre, Türkiye 2025'te yaklaşık 200 milyar dolar kripto işlem hacmi gerçekleştirdi ve bu, Türkiye'yi işlem hacmi açısından dünyanın en büyük piyasalarından biri haline getirdi. Yeni ekonomik yasa tasarısı ve dijital varlıklar için raporlama çerçevelerinin (kripto kazançlar için %10 stopaj vergisi dahil) yürürlüğe girmesi, dijital varlıkları geleneksel finansal araçlarla daha yakın bir şekilde uyumlu hâle getirme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Artan sınır ötesi likidite ve ticaret bağlantılarıyla İstanbul, hızla gelişen fintech ekosistemi için önemli bir merkez olarak kendini kanıtladı ve dijital varlık kullanımı, genel ekonomik faaliyetlerle derin bir entegrasyon içinde.

Kurumsal Pazarlar Zirvesi'ne katılım, davet edilen kurumsal liderler, politika yapıcılar ve İstanbul Blockchain Haftası VIP pass sahipleri ile sınırlı kalacak. Bu sayede, küresel finans piyasalarındaki üst düzey karar alıcıları içeren yüksek seviyeli bir izleyici kitlesi sağlanmıştır.