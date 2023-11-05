iPhone 15 Serisinin Yurt Dışı Fiyatları Belli Oldu

Apple, geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği Wonderlust etkinliğinde yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünler arasında en dikkat çekeni ise yeni iPhone 15 serisi oldu. Bir dizi değişiklikler ile gelen yeni akıllı telefonlar Türkiye ile birlikte pek çok ülkede piyasaya sürüldü. Peki iPhone 15 serisinin yurt dışı fiyatı ne kadar? Ülkemizden ucuz mu?

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max yurt dışı fiyatı

iPhone 15 serisinin ülkemizdeki fiyatı tüketiciler tarafından tahmin edebileceğiniz üzere oldukça yüksek bulundu. Zaten dünyada en pahalıya satılan ülke de Türkiye. Tabii durum böyle olunca iPhone 15 yurt dışı fiyatı oldukça merak ediliyor.

iPhone 15 serisinin yurt dışı fiyatlarını Apple'ın resmi web siteleri üzerinden kontrol ederek sizler için listeledik. Bu noktada büyük e-ticaret platformlarında daha farklı fiyatlar ile karşılaşmanın mümkün olduğunu da belirtmek gerekiyor.

iPhone 15 sevilmedi mi? Apple'ın gelirleri aylardır düşüyor!

iPhone 15 yurt dışı fiyatını araştırırken gözlerin çevrildiği bölgelerden birisi Avrupa. Bu noktada bazı ülkeler öne çıkıyor. Bu ülkelerden Almanya'da standart iPhone 15 modelinin başlangıç fiyatı 949 euro. iPhone 15 Plus ise 1.099 euro. Döviz cinsiden TL'ye çevirdiğimizde ise sırasıyla 28 bin 900 TL ve 33 bin 500 TL'ye denk geliyor. Serideki Pro modeller de oldukça merak ediliyor.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerinin Almanya fiyatı sırasıyla 1.199 euro ve 1.449 euro. Bu da sırasıyla 36 bin 550 TL ve 44 bin 170 TL'ye denk geliyor. Avrupa'daki diğer ülkelerden birisi de Danimarka.

Danimarka'da iPhone 15 modelinin fiyatı 7 bin 799 kron. Bunu döviz cinsinden çevirdiğimizde 31 bin 850 TL sonucunda ulaşıyoruz. Akabinde iPhone 15 Plus fiyatı ise 8 bin 799 kron. Bu da 36 bin TL'ye denk geliyor. iPhone 15 Pro ve Pro Max fiyatı ise sırasıyla 9 bin 799 kron (40 bin TL) ve 11 bin 799 kron (48 bin 200 TL).

iPhone 15 serisinin yurt dışı fiyat etiketlerine aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

ÜlkeModelTürkiye FiyatıYurt Dışı FiyatıDöviz / TL Amerika Birleşik DevletleriiPhone 1549 bin 999 TL799 dolar22 bin 700 TLAmerika Birleşik DevletleriiPhone 15 Plus56 bin 999 TL899 dolar25 bin 550 TLAmerika Birleşik DevletleriiPhone 15 Pro64 bin 999 TL999 dolar28 bin 350 TLAmerika Birleşik DevletleriiPhone 15 Pro Max76 bin 999 TL1.199 dolar34 bin TLAlmanyaiPhone 1549 bin 999 TL949 euro28 bin 900 TLAlmanyaiPhone 15 Plus56 bin 999 TL1.099 euro33 bin 500 TLAlmanyaiPhone 15 Pro64 bin 999 TL1.199 euro36 bin 550 TLAlmanyaiPhone 15 Pro Max76 bin 999 TL1.449 euro44 bin 150 TLFransaiPhone 1549 bin 999 TL969 euro29 bin 550 TLFransaiPhone 15 Plus56 bin 999 TL1.119 euro34 bin 100 TLFransaiPhone 15 Pro64 bin 999 TL1.229 euro37 bin 500 TLFransaiPhone 15 Pro Max76 bin 999 TL1.479 euro45 bin 100 TLDanimarkaiPhone 1549 bin 999 TL7 bin 799 kron31 bin 850 TLDanimarkaiPhone 15 Plus56 bin 999 TL8 bin 799 kron35 bin 900 TLDanimarkaiPhone 15 Pro64 bin 999 TL9 bin 799 kron40 bin TLDanimarkaiPhone 15 Pro Max76 bin 999 TL11 bin 799 kron48 bin 200 TLİsviçreiPhone 1549 bin 999 TL849 frank28 bin 400 TLİsviçreiPhone 15 Plus56 bin 999 TL949 frank30 bin TLİsviçreiPhone 15 Pro64 bin 999 TL1.079 frank34 bin 100 TLİsviçreiPhone 15 Pro Max76 bin 999 TL1.299 frank41 bin TLKanadaiPhone 1549 bin 999 TL1.129 dolar32 bin 100 TLKanadaiPhone 15 Plus56 bin 999 TL1.279 dolar36 bin 300 TLKanadaiPhone 15 Pro64 bin 999 TL1.449 dolar41 bin 150 TLKanadaiPhone 15 Pro Max76 bin 999 TL1.749 dolar49 bin 700 TLÇiniPhone 1549 bin 999 TL5.999 yuan23 bin 300 TLÇiniPhone 15 Plus56 bin 999 TL6.999 yuan27 bin 200 TLÇiniPhone 15 Pro64 bin 999 TL7.999 yuan31 bin 100 TLÇiniPhone 15 Pro Max76 bin 999 TL9.999 yuan38 bin 900 TLHindistaniPhone 1549 bin 999 TL79 bin 900 rupi27 bin 300 TLHindistaniPhone 15 Plus56 bin 999 TL89 bin 900 rupi30 bin 700 TLHindistaniPhone 15 Pro64 bin 999 TL134 bin 900 rupi46 bin TLHindistaniPhone 15 Pro Max76 bin 999 TL159 bin 900 rupi54 bin 600 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.