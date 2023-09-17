iPhone 15 Serisi İçin Kaç Ay Çalışmak Gerekiyor?

Apple'ın yeni iPhone 15 serisi tanıtıldı ve fiyatları tartışmalara neden oldu. Türkiye'de asgari ücretle çalışan bir kişinin iPhone 15 Pro Max 1 TB satın alabilmesi için 8.16 ay boyunca çalışması gerekiyor.

Apple, kısa süre önce yeni iPhone 15 serisini tanıttı. İlgi odağı olan yeni akıllı telefonlar, fiyat etiketleri ile de tartışmalara neden oldu. Bu noktada akıllara "bir iPhone satın almak için kaç ay çalışılması gerekiyor?" sorusu da gelmedi değil. Bizler de bu içeriğimizde buna cevap verdik.

iPhone 13, 14 veya 15 alabilmek için kaç ay çalışılması gerekiyor?

Türkiye'de son yıllarda önemli seviyede artan dolar kuru ve yükselen enflasyon nedeniyle pek çok sektörde devasa fiyat artışları meydana geldi. Tabii bu sırada akıllı telefon pazarı da yeni modellerin çıkmasıyla beraber oldukça hareketli.

Türkiye'de akıllı telefon denince en çok akla gelen model hiç şüphesiz Apple'a ait iPhone. Özelliklerinin yanı sıra fiyatları ile insanların merakını uyandıran bu telefonlar, ne yazık ki oldukça pahalı. Kimisi bu fiyatı hak ettiğini savunsa da, bu pahalı olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

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Tabii iPhone'lar pahalı olunca çoğu kişi için satın alması oldukça güç olabiliyor. Hele ki Türkiye'nin önemli bir kısmının aylık asgari ücret yani net 11 bin 402 TL karşılığında çalıştığını düşünürsek, bunun için aylarca çalışmak gerekiyor. Peki bu süre ne kadar?

Apple'ın şu anda en pahalı akıllı telefonu, yakın zamanda tanıtılan iPhone 15 serisinin tepe modeli olan iPhone 15 Pro Max. Cihazın 1 TB depolama alanına sahip versiyonunun fiyatı vergiler dahil olmak üzere 92 bin 999 TL.

Basit bir matematiksel hesaplama yaptığımızda ise aylık 11 bin 402 TL asgari ücret ile çalışan kişinin iPhone 15 Pro Max 1 TB satın alabilmesi için yemeden ve içmeden 8.16 ay boyunca çalışması gerektiği sonucuna varıyoruz.

Geçtiğimiz gün kullanıcı karşısına çıkan serinin standart modeli iPhone 15'te ise çalışma süresi düşüyor. Çünkü akıllı telefon, Pro Max modeline kıyasla daha ucuz; fiyatı tam olarak 49 bin 999 TL. iPhone 15'in 128 GB depolama alanına sahip versiyonunu satın alabilmek için 4.4 ay boyunca hiçbir şekilde harcama yapmadan çalışmak gerekiyor.

Öte taraftan geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 14 serisi de kullanıcıların gözdesi. Serinin standart modeli iPhone 14 128 GB'ın fiyatı 43 bin 999 TL şeklinde. Bunun içinse asgari ücretli bir çalışan, yaklaşık 4 ay çalışmalı.

iPhone satın alabilmek için çalışılması gereken süreler şu şekilde;

ModelFiyatı (TL)Kaç Ay Çalışmak Gerekiyor? iPhone 15 (128 GB)49.999 TL4.39 ayiPhone 15 Plus (128 GB)56.999 TL5 ayiPhone 15 Pro (128 GB)64.999 TL5.7 ayiPhone 15 Pro Max (128 GB)76.999 TL6.75 ayiPhone 14 (128 GB)43.999 TL3.86 ayiPhone 14 Plus (128 GB)49.999 TL4.39 ayiPhone 13 (128 GB)36.999 TL3.25 ayiPhone SE 2022 (64 GB)24.999 TL2.19 ay

Not: Hesaplamalar için 13 Eylül 2023 tarihli fiyat listesi baz alınmıştır. Zam gelmesi durumunda çalışılması gereken süre artabilir.

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