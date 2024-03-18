iOS 18 ile Apple, Google Gemini yapay zekasını iPhone'lara getirebilir

Bir süredir ortaya çıkan sızıntılar, iOS 18'in şimdiye kadarki en büyük iOS güncellemesi olacağını ortaya koydu. Siri ve yapay zeka yeniliklerinin ise bu kapsamda öne çıkması bekleniyor. Yeni ayrıntılar, Apple'ın Google Gemini yapay zekasını iPhone'lara getirmek istediğini gösteriyor.

Apple, iOS 18 ile Google Gemini kullanabilir

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Apple, Google ile bir lisanslama anlaşması üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda iOS 18 ile birlikte iPhone kullanıcılarına cihaz üzerinde Gemini desteği verilebileceği söyleniyor. Bu da Siri'nin tarihe karışacağını gösteriyor.

İddialara göre Apple, bu yılın sonlarında yayınlanacak iOS 18 ile üretken yapay zeka özelliklerini güçlendirmek istiyor. Bunun için de dış bir firmayla ortaklık kurmayı planlıyor. iPhone modellerine entegre edilecek en güçlü aday ise Gemini olarak gösteriliyor.

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Üretken yapay zeka, sistemlerin metin komutlarına dayanarak metin ve görüntü gibi çıktılar üretmesine olanak tanıyor. Hem Google hem de Microsoft, yıllardır bu teknolojiye büyük yatırımlar yaptı. Apple ise yapay zeka konusunda geride kalmakla suçlanıyor.

Apple'ın iPhone'lara getirmek istediği özellikler arasında kullanıcıların yalnızca birkaç kelimelik komutlar ile resimler oluşturması ve hazır yazılar oluşturması yer alıyor. Şirket içerisinde "AppleGPT" projesi geliştiriliyor olsa da, teknolojinin henüz hazır olmadığı görülüyor.

Google'ın yapay zeka botu ise geçtiğimiz aylarda büyük bir güncelleme alarak Gemini olarak adlandırıldı. Android telefonlara da gelecek yapay zekanın iOS 18'taki geleceği ise şimdilik belirsiz.