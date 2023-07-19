Intel ve Asus, Mac mini'ye rakip mini bilgisayarlar için ortaklık kurdu

Intel ve Asus, Next Unit of Compute (NUC) mini bilgisayar modelleri için ortaklık kurduklarını açıkladı. ASUS, Intel'in NUC serisindeki ürünleri üretecek ve destekleyecek. Ayrıca gelecekteki NUC bilgisayarların tasarımlarını da geliştirecek.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgisayarlar da artık küçülmeye başladı. Artık yüksek performans için devasa bilgisayarlara ihtiyacımız yok. Bunun en son örneği ise Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı Mac mini modeli. Şimdi ise Intel ve Asus ortaklığı ile yeni mini bilgisayar modelleri geliyor.

ASUS, Intel ile anlaşarak Mac mini'ye kafa tutacak

Intel, ASUS ile Next Unit of Compute (NUC) mini bilgisayar modelleri için ortaklık kurduklarını açıkladı. İki şirket, ASUS'un Intel'in NUC serisindeki 10. ila 13. nesil ürünleri üretmesini, satmasını ve desteklemesini sağlayacak bir anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma ile NUC mini bilgisayarlara imza atacak olan ASUS, ayrıca gelecekteki NUC bilgisayarların tasarımlarını da geliştirecek. Şirketin, gelecekteki NUC mini bilgisayarların yanı sıra özelleştirilebilir anakartları, kasayı ve diğer ögeleri de geliştirmesi bekleniyor.

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Intel, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada NUC bilgisayarlar için doğrudan yatırım yapmayı bırakacağını açıklamıştı. İşlemciler üretimine daha fazla yatırım yapmak istediklerini açıklayan şirket, bu hedef doğrultusunda NUC bilgisayarların geliştirilmesi için ise ilk olarak ASUS ile anlaşmış durumda.

Asus, yeni mini bilgisayar modelleri ile birlikte başta Mac mini olmak üzere piyasaya giriş yapmaya hazırlanıyor. Bilgisayar pazarının en güçlü markalardan olan ASUS, Intel ile yaptığı ortaklık sonrasında NUC bilgisayarlar ile mini PC konusunda iddiasını ortaya koyacaktır. Şirketin ayrıca NUC serisi kapsamında Mac Pro benzeri daha performans odaklı bir model de tanıtması bekleniyor.

Intel ve Asus arasında yapılan anlaşma markalar için herhangi bir bağlayıcı tarafı bulunmuyor. Bu yüzden ilerleyen dönemde başka markalardan da NUC mini PC modelleri görebiliriz. Peki siz Asus ve Intel arasında yapılan mini PC anlaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.