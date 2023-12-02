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İngiltere'de Sahte iPhone 15 Pro Max Dolandırıcılığı Artıyor

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Apple'ın iPhone 15 serisiyle başarısını sürdürdüğü ancak İngiltere'de birçok kişiye sahte iPhone 15 Pro Max gönderildiği ortaya çıktı. Dolandırıcılık olayının sayısı artarken, Apple henüz bir açıklama yapmadı.

Akıllı telefon dünyasının en büyük ismi olan Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte başarısını devam ettirdi. Seri, oldukça beğenilse de ilk gününden beri birtakım şikayetlerin de merkezinde yer aldı. Ancak son gelişmeler, kabul edilir gibi görünmüyor.

İngiltere'de birçok kişiye sahte iPhone 15 Pro Max gönderiliyor

Birleşik Krallık Apple Store'da yaşanan sahte iPhone 15 Pro Max olayının sayısı giderek artıyor. İngiltere'de iPhone 15 Pro Max siparişi veren birçok kişi, sosyal medya üzerinden dolandırıldığını belirten paylaşımlar yapmaya başladı.

Yapılan paylaşımlara göre iPhone 15 Pro Max siparişi veren birçok kişi, sahte iPhone 14 veya iPhone SE aldığını belirtti. Birçok kişiye daha düşük seviyedeki modeller giderken bazı kullanıcılar, eline geçen iPhone 15 Po Max'lerin orijinal olmadığını söylüyor.

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Öte yandan Apple'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi fakat şirketin bu konuda bazı girişimleri bulunuyor. Şirket, bu durumun yetkili kargo servisinden kaynaklandığını düşünüyor. Kargo teslimatı, İngiliz kargo firması DPD tarafından gerçekleştiriliyor. Sorun yaşadığını belirten 100'e yakın kişi bulunuyor.

Tüm bunlara rağmen Apple iPhone 15 Pro Max satışlarından oldukça memnun. Ekim ayına kadar iPhone 15 serisi için yapılan toplam panel sevkiyatı, iPhone 14 serisinin aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artış gösterdi. Sevkiyatlar ayrıca iPhone 13 için görülen seviyelerin yüzde 20 civarında üzerine çıktı.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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