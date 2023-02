İki oyun arasındaki rekabet sürüyor! İşte Steam'de en çok satanlar

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından Steam, uzun bir süredir her hafta en çok oynanan ve en çok satanları paylaşıyor. En çok zamlanan oyunların listesi de bulunuyor. Şimdi ise 24 Ocak ile 31 Ocak tarihleri aralığında en çok satan oyunlar belli oldu.

Steam'de en çok satan oyun FIFA 23 oldu!

En çok satanlar listesine baktığımızda birinci sırada FIFA 23 yer alıyor. Futbol kategorisinde öne çıkan oyun, yüzde 60 indirimle 699,99 TL yerine 279,99 TL'ye satılıyor. Öte yandan haftalardır Counter-Strike: Global Offensive ile rekabet halinde.

Listenin ikinci sırasında ise Valve tarafından geliştirilen Counter-Strike: Global Offensive bulunuyor. FPS kategorisinin önde gelenlerinden biri olan oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir ve oynayabilirsiniz.

24 Ocak – 31 Ocak tarihleri aralığında Steam'de en çok satan oyunlar