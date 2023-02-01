İki oyun arasındaki rekabet sürüyor! İşte Steam'de en çok satanlar
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Steam, 24 Ocak ile 31 Ocak tarihleri aralığında en çok satan oyunları paylaştı. Birinci sıra için rekabet sürüyor.
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından Steam, uzun bir süredir her hafta en çok oynanan ve en çok satanları paylaşıyor. En çok zamlanan oyunların listesi de bulunuyor. Şimdi ise 24 Ocak ile 31 Ocak tarihleri aralığında en çok satan oyunlar belli oldu.
Steam'de en çok satan oyun FIFA 23 oldu!
En çok satanlar listesine baktığımızda birinci sırada FIFA 23 yer alıyor. Futbol kategorisinde öne çıkan oyun, yüzde 60 indirimle 699,99 TL yerine 279,99 TL'ye satılıyor. Öte yandan haftalardır Counter-Strike: Global Offensive ile rekabet halinde.
Listenin ikinci sırasında ise Valve tarafından geliştirilen Counter-Strike: Global Offensive bulunuyor. FPS kategorisinin önde gelenlerinden biri olan oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilir ve oynayabilirsiniz.
Steam'de sevilen oyunlara dudak uçuklatan zam: The Witcher 3, Cyberpunk 2077 ve dahası!
24 Ocak – 31 Ocak tarihleri aralığında Steam'de en çok satan oyunlar
Peki sizler Steam'de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşleriniz aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraOyunFiyatı1FIFA 23279,99 TL (-60%)2Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz3Hogwarts Legacy699,00 TL4Red Dead Redemption 298,67 TL (-67%)5Watch Dogs: Legion315,00 TL6PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz7Grand Theft Auto 574,69 TL (-64%)8Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint269,00 TL9Apex LegendsOynaması Ücretsiz10Dead Space999,99 TL11God of War197,40 TL (-40%)12Call of Duty: Modern Warfare 21,099.00 TL13Football Manager 2023479,20 TL (-20%)14Hi-Fi Rush299,00 TL15Dead by Daylight99,00 TL16Lost ArkOynaması Ücretsiz17Forza Horizon 4199,00 TL18Forza Horizon 5559,00 TL19Detroit: Become Human142,00 TL20Battlefield 549,99 TL (-90%)21Rust308,00 TL22Metro Exodus187,00 TL23ELDEN RING599,00 TL24It Takes Two147,99 TL (-63%)25Destiny 2Oynaması Ücretsiz26Days Gone108,57 TL (-67%)27Cities: Skylines65,00 TL28Black Desert19,00 TL29UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu349,30 TL (-30%)30Asetto Corsa32,00 TL
Steam Teknoloji Haberler
Peki sizler Steam'de en çok satan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşleriniz aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.