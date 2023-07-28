IDEF'te Jandarmanın Vişne isimli mayın arama köpeği ve Sanal Gerçeklik Dedektör Eğitim Sistemi sergilendi

Jandarma Genel Komutanlığı, IDEF 2023 fuarında Jandarmanın mayın arama köpeği Vişne ve Sanal Gerçeklik Dedektör Eğitim Sistemi'ni sergiledi. Sistem, dedektörlü personelin eğitimlerini yapmak için kullanılan yerli ve milli bir yazılımdır.

İDEF'te Jandarmanın Vişne isimli mayın arama köpeği senaryo gereği mayın tatbikatı yaparken, Sanal Gerçeklik Dedektör Eğitim Sistemi de fuarda sergilendi. Sistem hakkında bilgi veren Jandarma Özel Mayın Arama Temizleme Tabur Komutanı Jandarma İstihkam Binbaşı Burhan Katık," Sanal Gerçeklik, Dedektör Eğitim Sistemi özellikle hava şartlarının uygun olmadığı zamanlarda dedektörlü personelimizin eğitimlerini yapmak için kullandığımız tamamen yerli ve milli bir yazılımdır. Arazi şartlarında Dedektörcü personelin dedektörü kullanım hızı, bilek açısı ve yay genişliğini meleke haline getirmesi için bize büyük kolaylık sağlamaktadır" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı 6. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) yerini aldı. Ankara JÖMAT Tabur Komutanlığında görevli olan Vişne isimli Jandarma Özel mayın arama köpeği ve Sanal Gerçeklik Dedektör Eğitim Sistemi standa yerini aldı. Sanal Gerçeklik Dedektör Eğitim Sistemi; insani maksatlı mayın temizliği ve terörle mücadele harekatında karşılaşılan mayın ve el yapımı patlayıcıların tespitini sanal ortamda sunan tamamen yerli ve milli sistem. Farklı sanal sahalarda mayın ve EYP'lerin farklı derinliklerdeki tespitinde dedektörce oluşan tespit sinyallerinin öğrenilmesinde önemli rol oynuyor. Personelin göreve çıkmadan önce tam hazırlıklı olmasını sağlıyor. Dedektör kullanıcısının sanal mayın üzerinde arama faaliyetini gerçekleştirirken, eğitmenin eş zamanlı takibini sağlıyor. Eğitim sonunda tespit edilen ve edilemeyen tehditler, arama yapılan ve yapılmayan alanlar ile dedektör kullanım hatalarının sayısal gösterimi detaylı olarak raporlanıyor.

Vişne'den mayın operasyonu

Ankara JÖMAT Tabur Komutanlığında görevli olan Jandarma Özel mayın arama köpeği "Vişne" isimli mayınlı sahaların keşfi ve temizlenmesinde görev alıyor. 2,5 yaşında olan Vişne toprağa gömülü mayını senaryo gereği bularak yerini bildirdi. Daha sonra da mayın ekibi bölgeye giderek gömülü olan yerden mayını çıkardı.

Sanal Gerçeklik Dedektör Eğitim Sistemi hakkında bilgi veren Jandarma Özel Mayın Arama Temizleme Tabur Komutanı Jandarma İstihkam Binbaşı Burhan Katık, "Şu anda doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan mayın tarlalarının insani maksatlı mayın temizliğini icra etmektedir. 2018 yılından itibaren toplamda 48 bin 673 mayını bularak imha etmiş ve 8,5 milyon metrekare alanı sosyo ekonomik kullanımı açmıştır. Şu an burada görmüş olduğunuz cihazımız sanal gerçeklik, dedektör eğitim sistemi özellikle hava şartlarının uygun olmadığı zamanlarda dedektörlü personelimizin eğitimlerini yapmak için kullandığımız tamamen yerli ve milli bir yazılımdır. Şu an 3 modu bulunmakta olup cihazımızın bir modunda dershane modu ve diğer 2 modunda da dedektörlerin yetiştirdiği gelişmiş tespit modları bulunmaktadır" dedi.

Konuşmasına devam edem Katık, "Şu anda kullanıcı arkadaşımız kendisine yapay bir sanal gerçeklik alanında bir mayın tarlası inşa ediyor ve daha sonra da aramalarına başlayacak aramalarına başlayarak mayınları çıkartmaya devam edecektir. En sonunda da faaliyet bittikten sonra da kendisine bir puanlama yapılarak başarısının derecesi ölçülmektedir. Arazi şartlarında Dedektörcü personelin dedektör kullanım hızı, bilek açısı ve yay genişliğini meleke haline getirmesi için bize büyük kolaylık sağlamaktadır" diye konuştu. - İSTANBUL