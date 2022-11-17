iCloud.com yenilendi! İşte Apple'ın yeni tasarımı

Yıllardır aynı tasarımı kullanan iCloud.com nihayet yenilendi ve widget yani kutucukların temel alındığı bir tasarıma geçildi.

iCloud denildiğinde birçok kişinin aklına iPhone, iPad ve Mac'lerde kullandıkları Apple hesabı geliyor. Bunun sebebi ise kullanıcıların App Store'u kullanmaktan yani uygulama yüklemekten verilerini yedeklemeye kadar birçok işlem için bu hesaba ihtiyaç duyması. Kullanıcıların büyük bölümü iCloud hesabınıda yapması gereken tüm işlemleri, cihazlarının Ayarlar menüsünü kullanarak gerçekleştiriyor.

Windows işletim sistemli veya farklı bir cihazdan bu verilere erişmek isteyen kullanıcılar ise genellikle iCloud.com adresini yani Apple'ın hazırlamış olduğu internet sitesini kullanıyor. Bu site üzerinden fotoğraflarınızdan notlarınıza, dosyalarınızdan ses kayıtlarınıza tüm verilerinize erişebiliyorsunuz.

iCloud.com tasarımı baştan aşağı yenilendi

Yıllardır aynı tasarımı kullanan iCloud.com nihayet yenilendi ve widget yani kutucukların temel alındığı bir tasarıma geçildi. iCloud'un internet sitesine giriş yaptığınızda eski tasarımda sadece uygulama simgelerini görüyor ve tıkladığınızda o uygulama ile alakalı verilere erişim sağlıyordunuz.

Yeni tasarımda ise notlar ve hatırlatıcılar gibi verileri doğrudan görebiliyorsunuz.

Yeni tasarımda ana sayfanızı düzenlemek için sağ üst kısımdaki + işaretine tıklayarak yeni bir belge, hatırlatıcı, not, açılış sunumu veya bir tablo oluşturabiliyorsunuz. Menü çubuğundaki ızgara simgesi ise uygulamalara erişmenizi sağlıyor. Ayrıca, depolama alanınızı kontrol etmek ve planınızı değiştirmek için ihtiyacınız olan seçenekler bu bölümde yer alıyor.

Windows 11'de iCloud Fotoğraflar dönemi!