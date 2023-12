Haberler ›› Teknoloji ›› House of the Dragon 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

House of the Dragon 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı

4 Aralık 2023 09:09 Son Güncelleme: 09:11 Abone Ol

House of the Dragon hayranları, merakla beklenen ikinci sezonun ilk fragmanının CCXP'de görücüye çıkmasıyla heyecan verici bir an yaşadı. Tanıtım, tüm önemli karakterlerin geri döndüğü ve ilk sezondaki yoğun olayların ardından diyarın savaşın eşiğine geldiği destanın devamını gösteriyor.