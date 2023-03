Hogwarts Legacy'den üzücü haber!

2023 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Hogwarts Legacy, geçtiğimiz günlerde PS5, PC ve Xbox Series S/X için çıkışını gerçekleştirdi. Eski nesil konsollara çıkış için ise daha dikkatli optimizasyon yapabilmek adına 4 Nisan tarihi veren Avalanche Software, bu tarihi erteledi. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Hogwarts Legacy eski konsollara 5 Mayıs'ta gelecek

Yapımcı ekip Avalanche Software'in büyük çaplı oyun tecrübesi oldukça az. Bu sebeple oyunu ilk olarak yalnızca yeni nesil konsollara ve PC'ye çıkaran ekip, eski nesil konsollara 4 Nisan'da getirecekti. Şimdi ise Twitter üzerinden yaptıkları açıklamayla birlikte Hogwarts Legacy, PS4 ve Xbox One'a 5 Mayıs 2023 tarihinde gelecek.

Aynı durum Nintendo Switch'de de mevcutken orada herhangi bir erteleme söz konusu değil. Yapım, Nintendo Switch'e 25 Temmuz tarihinde çıkış yapacak. Yalnızca iki haftada 12 milyondan fazla satan Hogwarts Legacy, pek çok oyuncu tarafından beğenilse de teknik problemler sebebiyle oyunu oynamakta zorluk yaşayan birçok kişi bulunuyor. Optimizasyon sorunu yaşayan geliştirici ekip, PS4 ve Xbox One'da aynı problemi yaşamak istemiyor olabilir.

Avalanche Software'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"Dünyanın dört bir yanındaki hayranların Hogwarts Legacy'ye verdiği müthiş reaksiyon için minnettarlıkla boğulmuş durumdayız. Ekip, tüm platformlarda mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çok çalışıyor ve bunu yapmak için daha fazla zamana ihtiyacımız var. Hogwarts Legacy, 5 Mayıs 2023'te PS4 ve Xbox One için çıkacak."

We're overwhelmed with gratitude for the response to Hogwarts Legacy from fans around the globe. The team is working hard to deliver the best possible experience on all platforms and we need more time to do this. Hogwarts Legacy will launch for PS4 and Xbox One May 5, 2023. pic.twitter.com/UjEIPXDZj2 — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) March 6, 2023

Hogwarts Legacy çıkış yaptıktan iki hafta sonra toplamda 12 milyon adet sattı ve 850 milyon dolara yakın gelir elde etti. Son Harry Potter evreninde geçen filmin 406 milyon dolar kazandırdığını düşünürsek Hogwarts Legacy, filmi ikiye katladı. Ayrıca oyuncular oyunda ilk iki haftada toplamda 267 milyon saat geçirdi.

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.