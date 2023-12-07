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Hindistan, Dünyanın En Büyük Yenilenebilir Enerji Parkı İçin Kolları Sıvıyor

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Hindistan, Singapur kadar geniş bir alana yayılacak dünyanın en büyük yenilenebilir enerji parkı projesine başlıyor. Bu proje, Hindistan'ın sürdürülebilir enerji üretimine verdiği önemi vurguluyor.

Hindistan, dünyanın en büyük yenilenebilir enerji parkı için kolları sıvıyor. Bu büyük proje, Singapur kadar geniş bir alana yayılacak ve dünya üzerinden bakıldığında bile görülebilecek büyüklükte olacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bu iddialı adım, Hindistan'ın sürdürülebilir enerji üretimine verdiği önemi vurguluyor.

Hindistan uzaydan gözükecek yenilebilir enerji parkı için düğmeye bastı

futureflow.life'da yer alan habere göre, Khavda Yenilenebilir Enerji Parkı, adını proje alanına en yakın köyden alarak geliştiricilere göre uzaydan bile fark edilecek büyüklükte bir girişim olarak yükseliyor. Tamamlandığında tam 726 kilometrekarelik bir alana yayılacak olan bu dev enerji parkı, gökyüzünden bakıldığında bile Singapur kadar geniş bir alana yayılacak. Hindistan hükümeti, bu büyük ölçekli projenin en az 2.26 milyar dolar tutarında bir yatırım gerektireceğini tahmin ediyor.

COP28 iklim zirvesinde, liderler dünya genelindeki yenilenebilir enerji kapasitesini üç katına çıkarma hedefini destekliyor. Aynı zamanda kömür, petrol ve doğalgaz kullanımını sınırlayarak sera gazlarının salınımını azaltma konusunda kararlılık gösteriyor. Bu büyük projenin, bu küresel çabaya önemli bir katkıda bulunması bekleniyor.

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Khavda Yenilenebilir Enerji Parkı yılda yaklaşık 30 gigavat yenilenebilir enerji üretecek. Bu da neredeyse 18 milyon Hint evini aydınlatmak için yeterli olacak. Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkesi olarak, on yılın sonuna kadar 500 gigavat temiz enerji kurmayı ve 2070 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmayı planlıyor. Bu proje, ülkenin bu büyük dönüşümünde önemli bir rol oynayarak sürdürülebilir enerjiye geçişini hızlandıracak.

Ancak şu anki durumda, Hindistan hala çoğunlukla fosil yakıtlara, özellikle kömüre dayanıyor. Bu yakıtlar ülkenin elektriğinin yüzde 70'ten fazlasını sağlıyor. Yenilenebilir enerji şu anda Hindistan'ın elektrik ihtiyacının yalnızca yüzde 10'unu karşılıyor.

Ülke aynı zamanda dünya genelindeki sera gazı emisyonları konusunda Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından üçüncü sırada yer alıyor. Bu dev projenin, bu meydan okumalara karşı Hindistan'ın çevresel taahhüdünü artıracağı ve ulusal enerji portföyünü daha sürdürülebilir bir hale getireceği umuluyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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