Halma, Shanghai'da APAC Entegre Üretim ve Ar-Ge Merkezi'ni açtı

Teknoloji şirketi Halma, Çin pazarı için güçlü hedeflere sahip olduğunu açıkladı ve Shanghai'da APAC Entegre Üretim ve Ar-Ge Merkezi'ni açtı. Merkez, Halma'nın Çin'deki 15 şirketine ev sahipliği yapıyor.

2. Shanghai'daki APAC Entegre Üretim ve Ar-Ge Merkezi'nin çeşitli görüntüleri

Tehlike algılama ve yaşam koruma ürünleri üreten teknoloji şirketlerinden müteşekkil İngiltere merkezli bir grup şirketi olan Halma'nın sektör başkanı Steve Brown, Çin pazarı için "çok güçlü hedefleri" olduğunu söyledi.

Halma, Cuma günü Shanghai'da APAC Entegre Üretim ve Ar-Ge Merkezi'ni açtığını duyurdu.

11.000 metrekarelik bir alana kurulan merkez, Halma'nın Çin'deki 15 şirketine ev sahipliği yapıyor.

"Küresel çapta 45 şirketimiz ve Çin'de güçlü bir ayak izimiz var. APAC, gelirimizin yüzde 15'ini temsil ediyor. Çin ise bunun yaklaşık yarısını oluşturuyor. Ayrıca Çin için çok güçlü hedeflerimiz var. Bu nedenle yeni Çin APAC merkezimizi Shanghai'da açmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu adım, Çin'e ve Shanghai kentine yönelik hedeflerimizin altını çiziyor. Burada Ar-Ge, üretim, satış ve satış sonrası hizmetler yürüten 15 şirketimiz faaliyet gösterecek. Şirketler organik büyüme stratejilerine yönelik arayışlarını niş pazarlarımızda ve güvenlik, çevre ve sağlık sektörlerinde sürdürecekler.

Organik olarak yatırım yapmayı sürdürmek istiyoruz. Diğer bir deyişle, faaliyet gösteren şirketlerimize Çin'deki büyümelerini hızlandırmak için yatırım yapmak ve ayrıca Çin'de, gelecekteki büyümemizi sürdürmemize yardımcı olacak, Halma ailesine katabileceğimiz yeni şirketler satın almak niyetindeyiz.

Sonuç olarak, mümkün mertebe 'Çin'de, Çin için' stratejisiyle hareket ediyoruz.

Bence buradaki iş ortamı harika, bu yüzden buradayız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.

(XHTV)