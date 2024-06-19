Reuters raporuyla tescillendi! Türkiye Haberler.com'a güveniyor ve tercih ediyor

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün 2024 yılına ait geleneksel Dijital Haber Raporu yayımlandı. Raporda, Türkiye'deki okuyucuların haber kaynaklarına olan güveni değerlendirildi. Geçen yıla göre eleştirel yayın yapan medya kuruluşlarına güvende hafif artış yaşandı. En çok tercih edilen medya kuruluşları sıralamasında ise Haberler.com ilk 10'da yer aldı.

TÜRKİYE'DE HABERE OLAN GÜVEN YÜZDE 35

Haberlere olan güveni yüzde 40 olarak geçen yılla aynı tespit eden rapor, ülkelere göre değişen oranlara yer verdi. Finlandiya yüzde 69'la en yüksek genel güven düzeyine sahip ülke olmayı sürdürürken, bu oran Türkiye'de yüzde 35, ABD'de yüzde 32 olarak gösterildi.

HABERLER.COM 7. SIRADA

47 ülkede 94 bin 943 kişinin katılımıyla hazırlanan rapora göre Türkiye'nin en çok ziyaret edilen haber siteleri arasında Haberler.com ilk sıralarda yer aldı. Haftalık erişime göre hazırlanan listede Haberler.com 7. sıraya yerleşmeyi başardı.

TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYADAN HABER ALMA ORANI YÜZDE 70

Türkiye'de yüzde 38'le YouTube ve Instagram haber alımında öne çıkıyor. Bu oran YouTube için geçen yıla göre eksi 7 puan, Instagram içinse artı 2 puan olarak tespit edildi. Bu sıralamayı yüzde 29'la Whatsapp, yüzde 27 ile Facebook, yüzde 22 ile X, yüzde 10'la TikTok izliyor.

SOSYAL MEDYADAKİ DOĞRULUK ENDİŞESİ

Yaklaşık on kişiden altısı (yüzde 59) sosyal medyadaki içeriklerden endişe duyduğunu söyledi. TikTok ve X içerikleri bu endişelerde en yüksek düzeyi oluşturuyor. Habere duyulan güven, tüketici başına habere ödenen abonelik ücretleri oranlarının yüksek olduğu ülkelerde daha yukarda seyretti.