Gürhan Çam: "Yapay Zeka Artık Finans Sektöründe Aktif Bir Çalışan"

Gürhan Çam: 'Yapay Zeka Artık Finans Sektöründe Aktif Bir Çalışan'
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İstanbul Fintech Week 2025'in ikinci gününde Neohub Genel Müdürü Gürhan Çam, Haberler.com'a yaptığı açıklamada yapay zekanın finans sektöründe artık aktif bir çalışan gibi görev aldığını belirtti. Çam, Neohub'un sektörel iş birlikleriyle dijital bankacılığı dönüştürdüğünü ve İstanbul'un küresel bir Fintech merkezi olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

İstanbul Fintech Week (IFW) 2025'in ikinci günü, Fişekhane'de yoğun katılımla gerçekleşti. Yapay zeka ve finansal teknolojilerin öne çıktığı etkinlikte, sektöre yön veren yerli ve küresel uzmanlar bir araya geldi. 2019'dan bu yana düzenlenen IFW, altıncı yılında da bölgenin en prestijli fintech buluşmalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Gürhan Çam: 'Yapay Zeka Artık Finans Sektöründe Aktif Bir Çalışan'

GÜRHAN ÇAM: "AGENTIC AI YAPAY ZEKA ARTIK GERÇEK BİR ÇALIŞAN"

Etkinlikte Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunan Neohub Genel Müdürü Gürhan Çam, yapay zekanın artık pasif bir yazılımdan çok daha fazlası olduğunu vurguladı. Agentic AI" kavramını örneklerle açıklayan Çam, kullanıcıların kişisel asistan gibi görev verebildiği, bağımsız karar alabilen yapay zeka uygulamalarının finans dünyasında temsilci düzeyinde görev almaya başladığını belirtti.

Bankacılık sektöründe bu teknolojinin aktif olarak kullanılmaya başlandığını belirten Çam, "Yapay zeka artık sizin adınıza bilet alabilen, platformlar arası geçiş yapan ve onay bekleyen bir temsilci haline geldi. Bu sistemlerle bankalar, müşteri hizmetleri ve finansal danışmanlık alanlarında verimlilik sağlıyor" dedi.

NEOHUB'TAN SEKTÖRLERE AÇILAN KAPI: "FINTECH'IN ÇÖPÇATANIYIZ"

DenizBank iştiraki olan Neohub'un bankacılık ve teknoloji alanlarında hibrit bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Gürhan Çam, şirketin sektörler arası iş modelleri geliştirme konusunda aktif rol oynadığını belirtti. "Neohub olarak bankacılık dışındaki sektörlerle bankaları bir araya getirerek embedded finance (gömülü finans), servis modeli bankacılığı gibi yeni nesil finansal modelleri yaygınlaştırıyoruz" dedi.

Çam ayrıca yapay zekanın artan enerji ihtiyacına dikkat çekerek nükleer enerjiye olan yatırımların öneminin altını çizdi. "Yapay zekanın büyümesi enerji yatırımlarını da dönüştürecek. Nükleer enerji, sürdürülebilir bir çözüm olabilir" diyerek yeni nesil teknolojilerle enerji sektörünün kesişimine dikkat çekti.

Son olarak IFW'nin bölgesel değil küresel bir marka haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Çam, "İstanbul'un bir Fintech Hub'a dönüşmesini memnuniyetle izliyoruz. Bu etkinlik Dubai Fintech Week kadar güçlü bir repütasyon hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Teknoloji
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