Güney Kore'de Robot Kol Bir Adamı Öldürdü

Güney Kore'de bir robot, kolileri taşıma kayışına koymakla görevli olduğu sırada bir adamı ezerek öldürdü. Olay, robotun sensöründeki sorunlar nedeniyle ertelenen bir test sırasında gerçekleşti.

Emily Atkinson | BBC News

Güney Kore’de kolileri kaldırıp taşıma kayışına koymakla görevli bir robot, koli sandığı bir adamı öldürdü.

40’lı yaşlarındaki şirket çalışanının, robotu denetlemekle görevli olduğu belirtiliyor.

Kore haber ajansı Yonhap’a göre robot kol, sebze kolisi sandığı adamı havaya kaldırdıktan sonra taşıma kayışına bastırdı, yüzünü ve göğsünü ezdi.

Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

Adı açıklanmayan adamın, kolu devreye almadan önce bugün yapılması planlanan test için robotun sensörlerini kontrol ederken hayatını kaybettiği açıklandı.

Polis kaynaklarının paylaştığı bilgileri aktaran Yonhap’a göre 6 Kasım’da yapılması planlanan test, robotun sensöründeki sorunlar nedeniyle iki gün ertelenmişti.

Olayın, robot kolu üreten şirkette çalışan adamın dün gece geç saatlerde robot kolu kontrol ederken yaşandığı aktarıldı.

Söz konusu üretim tesisinin sahibi olan Donggoseong Tarımsal İhracat Kompleksi’nden bir yetkili, “hassas ve güvenli bir sistem” kurulması çağrısı yaptı.

Güney Kore’de Mart ayında da 50’li yaşlarındaki bir adam, otomobil parçaları üreten bir fabrikada çalışırken bir robot tarafından sıkıştırılarak yaralanmıştı.