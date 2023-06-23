Gümüşhane'de Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören geleceğin yazılımcısı öğrenciler projelerini sergiledi. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kentte eğitim gören 180 öğrenci, 3 yıl sürecek eğitimlerin ilk yılında temel teknoloji yetkinlikleri, özel ilgi alanlarında derinleşme ve proje üretme kabiliyeti elde etme noktasında eğitimler gördü.

Gümüşhane'de geleceğin yazılımcıları projelerini sergiledi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören geleceğin yazılımcısı öğrenciler projelerini sergiledi.

Türkiye'nin teknoloji alanında gelişimini ivmelendirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı'nın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde 81 il ile birlikte Gümüşhane'de de kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde eğitim gören geleceğin yazılımcısı öğrencilerin Ekim ayında başlayan eğitimleri sona erdi.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kentte eğitim gören 180 öğrenci, 3 yıl sürecek eğitimlerin ilk yılında temel teknoloji yetkinlikleri, özel ilgi alanlarında derinleşme ve proje üretme kabiliyeti elde etme noktasında eğitimler gördü.

Tasarım-Üretim ve Robotik - Kodlama alanında tamamlanan eğitimler sonucunda öğrenciler tarafından hazırlanan robot setleri ve projeleri sergilendi.

"Gençlerimiz yerli ve milli teknoloji hamleleri noktasında üzerlerine düşeni yapacak"

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, "180 tane öğrencimiz bu 36 aylık eğitim programını almaya hak kazandı. Bununla birlikte uzman eğitimcilerimizle birlikte bu 36 aylık eğitim sürecinin ilk yılını tamamlamış oldular. Bugün de tasarladıkları, ortaya koydukları ürünleri sergileme fırsatı buldular. Özellikle ülkemizde tasarım, yazılım ve kodlama noktasında atılan adımların çok önemli adımlar olduğunu görüyoruz. Ümit ediyoruz ki burada yetişen yavrularımız özellikle güçlü ve büyük Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamleleri noktasında üzerlerine düşenleri yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"Yaşıtlarımızdan bir adım öndeyiz"

Hedefinin yazılım mühendisliği olduğunu söyleyen Evanur Taşdelen, "Dene yapa bu dönemin başında başladım. Yaklaşık 1 senedir Deneyap'tayız, bu ikinci sergimiz kodlama ile ilgili bir sergi yapıyoruz. Bunlar bizim açımızdan çok iyi çünkü ileride üniversiteye gittiğimizde yaşıtlarımızdan bir adım önde olacağız. Benim hedefim yazılım mühendisliği" dedi.

Deneyap atölyesi ile birlikte kendisini çok geliştirdiğini ifade eden Ebrar Kullukçu da," Ben kendimi geliştirip yazılımı mesleğim haline getirmek istiyorum. Bilgisayar mühendisliği yada yazılım okumak istiyorum. Bizim yazılım noktasındaki bütün ihtiyaçlarımız karşılanıyor, bize özel bilgisayar tahsis ediyorlar, uygulamalarımızı yapıyoruz. Ben yazılım konusunda kendimi çok geliştirdim" diye konuştu.