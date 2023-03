GTA V bilindiği üzere 2013 yılında piyasaya çıkış yaptı. Döneminin en çok beklenen açık dünya fps oyunuydu. Aradan geçen 10 yıllık süreçte sürekli yeni güncellemeler alan oyun tüm oyuncuların hikaye modunu bitirmesinin ardından online kısmına kaymıştı. GTA Online olarak adlandırılan bu kısımda oyuncular ister role-play ister oyunun getirdiği basit görevleri yapabiliyor. Son gelen haberlere göreyse GTA Online'a yeni hikaye görevleri geliyor.

The Last Dose güncellemesi!

Bu güncelleme Rockstar Games'in 2022 Aralık ayında yayınladığı Los Santos Drug Wars -yani Los Santos uyuşturucu savaşları- güncellemesinin devamı niteliğinde. Los Santos Drug Wars: The Last Dose ismiyle yayınlanacak. Ayrıca uyuşturucu savaşları serisinin de son eklentisi oluyor. GTA Online'a eklenecek 5 yeni hikaye görevinin ardından seri bitecek.

Los Santos Uyuşturucu savaşları serisi Dax ve Fooliganz adlı iki karakterin hikayesini anlatıyor. Karakterlerimiz Los Santos şehrine yerleşiyorlar. Ardından şehirdeki yasadışı işlere bulaşıyorlar. Şehrin yeraltındaki ticaretine hükmetmek isteyen Dax ve Fooliganz, The Lost MC ve diğer düşmanlar ile çatışıyor.

İlk güncelleme toplamda 6 hikaye görevinden oluşuyor. Tüm görevleri başarıyla tamamlamanız halinde MTL Brickade 6×6'nın arkasındaki Asit Laboratuvarının kilidini açıyorsunuz. The Last Dose ile gelen görevler ise çıkan haberlere göre buradan devam edicek.

The Last Dose görevleriyle beraber seri toplamda 11 göreve sahip olacak. Bu 11 görevin ardından seri bitecek. Görevlerin hepsini başarıyla tamamlamanız halinde oyunda kendi maddelerinizi üreteceğiniz bir markaya sahip olacaksınız. Bu da GTA Online'da size bir pasif gelir imkanı sunacak.

Oyunun online versiyonunda özel yatlar, tekneler, malikaneler, lüks otomobiller satın alabiliyorsunuz. Bu satın alımları online sürümdeki karakterinizin parasıyla yapıyorsunuz. Rockstar Games oyun içinde para hilesi konusunda oldukça titiz davrandığı için görevler ve oyun içi işler dışında hileyle gelir elde etmeniz mümkün değil.

Bu yüzden bu tarz pasif gelirler oyuncular için çok kıymetli. Rockstar Games yaptığı açıklamada pasif gelir sayesinde birçok oyuncuyu bu güncellemeye çekebileceklerini belirtti. Güncellemenin çıkış tarihi ise 16 Mart 2023.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!