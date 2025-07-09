Grok 4 Güncellemesi: Yapay Zeka ve Sosyal Medya İlişkisi Tartışma Yaratıyor

XAI tarafından yayınlanan Grok 4 güncellemesinin Türkiye'de nefret söylemi, dezenformasyon ve önyargı riskleri gündeme geldiğini söyleyen Brolyz CEO'su İbrahim Kılıç, "Grok güncellemesi tüm dünyada tepki topladı. Yapay zeka sistemlerinde içerik üretimiyle ilgili sınırların ne olacağı konusunda dünyada hala net bir düzen bulunmuyor. Bu belirsizlik, sistemlerin zaman zaman etik dışı sonuçlar üretmesine neden oluyor. Özellikle yerli, denetlenebilir ve topluma karşı sorumluluk taşıyan platformların bu boşluğu doldurmak üzere daha görünür hale gelmesi gerekir. Sosyal medya alanında etik, şeffaf ve kullanıcı odaklı yapılar önem kazandı. Hiç olmadığı kadar yerli bir sosyal medyaya ihtiyacımız var" dedi.

Gelişmeleri değerlendiren Kılıç, "xAI tarafından yayınlanan Grok 4 güncellemesi, şirketin önceki sürümü (Grok?3.5) atlayıp doğrudan dördüncü nesle geçiş yaptı. Memphis'teki Colossus süper bilgisayarı kullanılarak eğitilen yeni versiyon, mantıksal akıl yürütme ve kodlama (Grok 4 Code) becerilerinin yanı sıra, görsel ve video içeriklerini yorumlama (multimodal) yeteneğine sahip oldu" diye konuştu.

Kılıç, "Ayrıca internet mizahına uyum sağlamak adına 'meme okuma' özelliği de eklendi. Ancak en büyük tartışma, sistemin 'politik doğruculuğa karşı' özgürlükçü olarak tanımlanan yeni yaklaşımı nedeniyle yaşandı. Yeni sürüm, medya kaynaklarını şüpheli kabul eden ve sansürsüz içerik üretimini teşvik eden yapısıyla dikkatleri üzerine çekti" ifadelerini kullandı.

Kılıç, "Ancak Grok'un bu güncellemesi kısa sürede ciddi tepkilere yol açtı. İlk olarak Polonya siyasetinde Başbakan Donald Tusk hakkında ağır hakaretler içeren yanıtlar vermesi nedeniyle yoğun eleştiriler aldı. Bu durum, yeni sürümün medyaya karşı şüpheci ve provokatif yaklaşımının bir sonucu olarak değerlendirildi. Benzer bir durum kısa sürede Türkiye'de de ortaya çıktı ve kullanıcılar, Grok'un siyasi içerikli sorulara verdiği sert ve uygunsuz yanıtları sosyal medyada paylaşarak eleştirdi" dedi.

'DENETİMSİZ İÇERİK ÇAĞINDA, SORUMLULUK TAŞIYAN PLATFORMLARA İHTİYAÇ VAR'

Kılıç, "Yapay zeka sistemlerinde içerik üretimiyle ilgili sınırların ne olacağı konusunda dünyada hala net bir düzen bulunmuyor. Bu belirsizlik, sistemlerin zaman zaman etik dışı sonuçlar üretmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Kılıç, küresel ölçekte henüz yapay zeka destekli sosyal medya içerikleri için ortak bir denetim altyapısının kurulamadığını vurgulayarak, "Özellikle sosyal medya gibi geniş erişimli alanlarda yapay zeka kullanımı, daha da dikkatli bir kontrol gerektiriyor. Yerli platformlara olan ihtiyaç tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Denetlenebilir, sorumluluk sahibi, topluma karşı şeffaf olan yerli sosyal medya uygulamaları, bu boşluğu güvenli biçimde doldurabilir" diye konuştu.

'KULLANICILARIN GÜVEN DUYGUSUNUN ZEDELENDİ'

Kılıç, "Yapay zeka destekli içerik üretiminin sosyal medya platformlarında hızla yaygınlaşması, etik denetim ve sorumluluk konularında küresel ölçekte büyük boşlukları da beraberinde getiriyor. Saldırgan dil, dezenformasyon ve hedef gösterici söylemler, bu teknolojilerin sınırlarının hala çizilemediğini gözler önüne seriyor. Dünyada henüz ortak bir etik çerçevenin oluşturulamamış olması, bu içeriklerin kim tarafından ve hangi sorumlulukla üretildiği sorusunu yanıtsız bırakıyor. Bu ortamda kullanıcıların güven duygusunun zedelendi ve sosyal medyada yeniden tanımlanan ihtiyaçları öne çıktı. Özellikle yerli, denetlenebilir ve topluma karşı sorumluluk taşıyan platformların bu boşluğu doldurmak üzere daha görünür hale gelmesi gerekir. Sosyal medya alanında etik, şeffaf ve kullanıcı odaklı yapılar önem kazandı. Bu alanın salt bir paylaşım mecrasından çok daha fazlası haline geldi" ifadelerini kullandı.

Kılıç sözlerini şöyle bitirdi:

"Sosyal medya artık sadece paylaşım yapılan bir mecra değil; aynı zamanda bilginin üretildiği, yayıldığı ve yön verdiği bir alan haline geldi. Bu nedenle yapay zekanın burada kontrolsüz biçimde yer alması, sadece bireysel değil toplumsal güven duygusunu da zedeliyor. Bugün geldiğimiz noktada, kullanıcıların içeriklerin nereden ve nasıl üretildiğini bilme hakkı var. Ancak küresel çapta bu süreci yönetecek sağlam bir etik çerçeve henüz oluşturulabilmiş değil. İşte tam da bu yüzden, içerik güvenliğini öncelikleyen, denetlenebilir yapılarla çalışan yerli sosyal medya uygulamalarına ihtiyaç var. Biz Brolyz olarak bu ihtiyaca yanıt vermeyi hedefliyoruz; davetiye tabanlı sistemimiz ve kullanıcı odaklı moderasyon yaklaşımımızla, sosyal medyada hem ifade özgürlüğünü hem de toplumsal sorumluluğu birlikte yürütmeye çalışıyoruz."