GPS ile Deprem Önceden Öğrenilebilir mi?

Fransız bilim insanlarının yaptığı çalışmada, GPS sistemi ile olası bir depremin 2 saat önceden öğrenilebileceği belirtiliyor. Ancak Türkiye'deki cihaz hassasiyeti yeterli değil ve daha fazla çalışma gerekiyor.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Fransız bilim insanlarının GPS sistemi ile olası bir depremin 2 saat önceden öğrenilmesiyle ilgili yaptığı çalışmayla ilgili haberi değerlendirip, "Şu anki cihaz hassasiyeti de yeterli değil. Çıkan haberde de buna değinilmiş. Alet hassasiyeti buna yeterli değil. En az 50 kat daha hassas alet olmalı. Bu da elektronik ve mekanik çalışmanın yetersiz olduğu anlamına gelir. O nedenle daha bekleyeceğiz" dedi.

Dünyaca ünlü 'Science' bilim dergisinde yayımlanan bir makale tüm dünyada gündem oldu. Fransız bilim insanları, GPS tarafından kaydedilen çok küçük yer değiştirmeleri analiz etti ve büyük bir deprem meydana gelmeden saatler önce başlayan bir öncül aşama tespit ettiğini duyurdu. Fransız sismolog Quentin Bletery ile meslektaşı Jean-Mathieu Nocquet, Reno'daki Nevada Üniversitesi'nin tuttuğu bir veri setini analiz ederek, büyüklüğü 7.0 veya daha yüksek olan bilinen deprem bölgelerinin yakınındaki GPS istasyonlarına odaklandı. Gerçek hareketi depremin neden olduğu beklenen hareketle karşılaştırarak, her depremden önceki 48 saat içinde bu istasyonların kaydedilen konumlarını inceledi. İki bilim insanı, bir depremden önceki son 2 saatte, yer hareketinin genellikle beklenen hareketle aynı hizaya gelmeye başladığını ve deprem zamanı yaklaştıkça yoğunlaştığını ortaya çıkardı. Bu bulgulardan yola çıkan bilim insanları, son 2 saatte gözlenen hareketin deprem habercisi olabileceğini belirtti.