Google, trafik sorununu azaltacak yeni bir yapay zeka projesi başlattı

Google, harita servisleri aracılığıyla elde ettiği verileri kullanarak trafik analizi yaparak yoğun yol ve kavşaklardaki trafik ışıklarını düzenleyen bir yapay zeka projesi başlattı. Proje, araç sayısını azaltırken sera gazı emisyonlarını da düşürmeyi hedefliyor.

Son dönemlerde yapay zeka teknolojisine ehemmiyet gösteren, bu doğrultuda yeni adımlar atmaya devam eden teknoloji devi Google, trafik sorununu belirli ölçüde azaltacak yeniliğini duyurdu. Şirket, hem doğanın korunmasına katkı sağlayacak hem de metropollerdeki trafik problemine can suyu olacak. İşte detaylar

Google, elindeki imkanları sonuna kadar kullanıyor

Malumunuz veçhile Google, dünya genelinde çoğu akıllı telefon kullanıcısı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Şirket, sahip olduğu harita servisleri aracılığıyla özellikle büyük şehirlerde büyük bir veri havuzu oluşturabiliyor. Bu havuzu mümkün olduğunca verimli olarak kullanmayı hedefleyen şirket, "Green Light" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Green Light projesi, Google'ın harita servisleri aracılığıyla elde ettiği eşzamanlı verileri işleyerek kapsamlı bir trafik analizi yapıyor. Bu analiziyle birlikte yoğun yol ve kavşaklardaki trafik ışıklarını organize eden proje, ışık zamanlamalarını dinamik olarak düzenleyerek hem bu bölgelerdeki araçların dur – kalk sayılarını yüzde otuz oranında azaltıyor hem de bu bölgelerin sera gazı emisyonlarını yüzde on oranında azaltmayı hedefliyor.

Google Haritalar'a daha fazla yapay zeka entegrasyonu yapılacak

An itibarıyla dünya genelinde 12 kentte test süreci devam eden proje, hem yakıt tasarrufu sağladığı hem de trafik sorununu çözdüğü için ilgiyle karşılanıyor. İlerleyen süreçte daha fazla kentte hayata geçirilmesi beklenen bu önemli yapay zeka projesiyle ilgili ilk geribildirimlerin de son derece olumlu olduğunu ifade etmiş olalım.

Peki, sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce atılan bu önemli adım, İstanbul gibi metropollerin trafik sorununu bir nebze de olsa çözüme kavuşturabilir mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.