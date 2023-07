Google Play Store'a yeni özellik geliyor

Android cihazlara gömülü olarak gelen, birçok uygulamayı ve oyunu içerisinde barındıran Google Play Store uygulaması arka planda bırakılmıyor. Öyle ki daha geçtiğimiz günlerde bir tema değişikliği alıp yeşilden maviye dönen uygulamaya şimdi de çeşitli platformlar kullanan kullanıcılar için çok faydalı bir özellik geliyor. İşte Play Store için gelmesi beklenen yeni özellik!

Google Play Store'un farklı platformlar için yeni özelliği

Google Play Store'da, telefonunuza indirmeyi düşündüğünüz bir uygulamanın tablet, akıllı saat, TV ve daha fazlası gibi diğer cihazlara yüklendiğinde nasıl göründüğünü tek bir yerden görmenizi sağlayacak yeni bir özellik test ediliyor. Play Store listesi, seçtiğiniz cihaza göre değişecek. Buna göre örneğin akıllı telefonlarda stabil çalışan bir uygulama tabletlerde çalışmıyorsa bunu kolaylıkla öğreneceksiniz.

Google Play is testing a new thing which adds chips on the details page of an app as shown in video below. Tapping on different option shows the different rating, downloads, screenshots etc according to the device type such as TV, Watch, Tablet, Phone and Chromebooks. pic.twitter.com/PkHcpVj3Px — AssembleDebug (@AssembleDebug) July 20, 2023

Bunun yanında incelemeler ve listelenen yıldız sayısı, uygulamanın seçilen cihaz türünde aldığı incelemelerin sonuçlarını gösterecek şekilde sınırlandırılacak. Örneğin üstte de belirttiğimiz gibi bakmakta olduğunuz uygulama akıllı telefon kullanıcıları tarafından yüksek incelemeler almış olabilir, ancak bir akıllı saat veya tablette bu uygulama bir fiyasko olabilir.

Play Store listesine eşlik eden ekran görüntüleri, uygulamayı yüklemeyi seçtiğiniz cihaza uyacak şekilde değişecek. Ayrıca bir Play Store uygulamasındaki "Yükle" düğmesinin sağ tarafındaki aşağı oka dokunmak, bir uygulamayı aynı anda birden fazla cihaza yüklemenize olanak tanıyacak. Google, bu hamlesiyle birlikte yelpazesini sadece akıllı telefon olarak tutmamayı, daha çok platforma hitabını geliştirmeyi hedefliyor.

Bu faydalı özellikler, henüz Android kullanıcılarına geniş çapta sunulmadı. Ancak bahsedilen özelliklerin Google Play Store'a gelmesinin çok da uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor. Ancak belirtmekte fayda var ki bu özellikler herkes tarafından kullanılıncaya kadar her zaman resmi olarak sunulmama ihtimalinin olduğunu söylemek gerekiyor.

Peki siz bu haber hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.