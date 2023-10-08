Google, Made by Google etkinliğinde Android 14'ü tanıttı

Google'ın merakla beklenen Made by Google etkinliği, teknoloji dünyasının dikkatini çeken bir olaydı. Şirket, bu etkinlikte Pixel 8 serisi gibi yeni ürünlerini tanıttı ve Android 14'ü kullanıcıların beğenisine sundu. Android 14 inceleme sizlerle.

Google'ın merakla beklenen Made by Google etkinliği, teknoloji dünyasının dikkatini çeken bir olaydı. Şirket, bu etkinlikte Pixel 8 serisi gibi yeni ürünlerini tanıttı ve Android 14'ü kullanıcıların beğenisine sundu. Android 14 inceleme sizlerle.

Android 14 çıktı

Android 14 ile kullanıcılara cihazlarını daha fazla özelleştirme imkanı sunuluyor. Material You tasarım dilini bir adım daha ileri taşıyan bu sürüm, kullanıcıların cihazlarını kendi tarzlarına uygun hale getirmelerine olanak tanıyor. Artık kullanıcılar, duvar kağıdının renklerine göre otomatik olarak ayarlanan uygulama simgeleri, arayüz öğeleri ve ayarlar gibi öğeleri özelleştirebilirler.

Bu güncelleme ayrıca kullanıcılara özel kilit ekranı widgetları eklemelerine ve favori uygulamalarına veya işlevlerine daha hızlı erişmelerine olanak tanır. Widgetlar, renkler, yazı tipleri ve diğer özellikler için özel şablonlar sunar, böylece kullanıcılar cihazlarını tamamen kişiselleştirebilirler.

Android 14'ün en dikkat çekici özelliklerinden biri yapay zeka tarafından üretilen duvar kağıtlarıdır. Ancak bu özellik ilk olarak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro modellerinde bulunacak, ilerleyen dönemlerde diğer cihazlara da gelecektir. Ayrıca, fotoğraflarda Ultra HDR görüntü formatı da desteklenecek.

Güncellemeyle birlikte gelen diğer önemli yenilikler arasında cihazları web kamerası olarak kullanma seçeneği, uygulama izinlerinin daha güvenli ve kapsamlı hale getirilmesi, gelişmiş PIN özelliği ve font boyutlarının yüzde 200'e kadar artırılabilmesi bulunuyor. Ayrıca, yeni bir Health Connect uygulaması ve bildirimlerin kameradaki veya ekrandaki flaşlarla senkronize edilebilme yeteneği de dikkat çeken özellikler arasında.

Android 14, kararlı sürümüyle şu anda Google Pixel cihazları için kullanıma sunuldu. Ancak bu yılın sonlarına doğru, Samsung, iQOO, Nothing, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo ve Xiaomi gibi farklı akıllı telefon üreticilerine de sunulacak. Kullanıcılar, bu güncelleme ile cihazlarını daha işlevsel ve özgün hale getirebilecekler.