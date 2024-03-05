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Google Haritalar'a yeni özellik: Bina giriş kapısı gösterilecek

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Google Haritalar uygulamasına binanın ana giriş kapısını gösterecek bir özellik ekleneceği ortaya çıktı. Ev bir yana otel ve mağaza gibi büyük yerlerde de çalışacak bu özellik ile kapılar, yeşil arka planlı, ok şeklini içeren bir daire ile işaretlenecek.

Son dönemlerde mobil uygulamaları için önemli yenilikler üzerinde çalışan Google, çevrim içi navigasyon uygulaması Haritalar'ı da geliştirmeye devam ediyor. Yakın zamanda Android sürümüne eklenen hava durumu özelliğinin ardından, kullanıcıların hoşuna gidecek yeni bir özellik daha ekleneceği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar…

Google Haritalar'da bina giriş kapısı gösterilecek

Google Haritalar üzerinden bir navigasyon başlatıp, daha önce ziyaret edilmeyen bir yere ilk defa gidildiğinde binanın ana giriş kapısını bulmak zor olabiliyor. Bu, özellikle kısıtlı bir zaman olduğunda can sıkıcı bir hal alıyor. Neyse ki Google Haritalar, gerekli özelliğe kavuşuyor.

Google Haritalar uygulamasına binanın ana giriş kapısını gösterecek bir özellik ekleneceği ortaya çıktı. Ev bir yana otel ve mağaza gibi büyük yerlerde de çalışacak bu özellik ile kapılar, yeşil arka planlı, ok şeklini içeren bir daire ile işaretlenecek.

Google Haritalar'a yapay zeka hamlesi! Aradığınız yeri bulmak çok kolay olacak

Aktarılan bilgilere göre yeni Google Haritalar özelliği şu anda test aşamasında. Bu test kapsamında ABD'nin New York, Las Vegas ve San Francisco bölgelerinde binaların giriş kapılarının gösterildiği belirtiliyor. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor. Bu noktada tahminler, önümüzdeki ayları gösteriyor. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Google Haritalar özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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