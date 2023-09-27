Google Chrome'a Performans Paneli Ekleniyor

Google, Chrome tarayıcısına yeni bir performans paneli ekleyerek tarayıcı performansını arttırmayı hedefliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, tarayıcının RAM ve CPU kullanımlarını detaylı olarak takip edebilecekler.

Teknoloji devi Google tarafından geliştirilen, günümüzün en popüler tarayıcılarının başında gelen Chrome yıllar geçtikçe daha güvenli, efektif ve verimli bir hal almaya devam ediyor. Google, sürdürdüğü çalışmalar kapsamında tarayıcıya yeni bir panel kazandırarak tarayıcı performansını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. İşte detaylar.

Google Chrome, artık bir "Performans Paneli" barındıracak

Google'ın macOS ve Windows işletim sistemine sahip cihazlar için yayımlamayı planladığı güncelleme dahilinde yapıya kazandırılacak olan performans paneli, Chrome genelinin ve her bir sekmenin RAM ve CPU kullanımlarının detaylı olarak takip edilebilmesine olanak sağlayacak.

Kullanıcıların sistem kaynaklarını hangi sekme veya eklentinin yoğun bir şekilde kullandığını takip edebilmelerini sağlayan panel, tarayıcı performansını ciddi düzeyde arttırabilecek. Söz konusu özellik, kısa bir süre sonra yayımlanacak olan güncellemeyle birlikte kullanıcı deneyimine sunulacak.

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Modern tarayıcılar arasında giderek artan rekabet ortamı, şirketleri gözle görülür geliştirmeler ve iyileştirmeler yapmaya zorluyor. Tarayıcı kullanımındaki birincil öncelikler arasında yer alan hız, birçok şirketin asıl odağı olarak karşımıza çıkıyor. Bu şirketler arasında yer alan Google, Chrome tarayıcısı için son zamanlarda güvenlik başta olmak üzere hız ve kullanıcı deneyimi iyileştirmelerini sıklıkla gündeme taşıyor.

Peki, sizler bu yenilikle ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Sizce söz konusu özellik, tarayıcı performansını üst seviyeye taşıyabilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.