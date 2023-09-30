Yapay zeka destekli sohbet akımını başlatan ChatGPT, kısa süre içerisinde popüleritesini kaybederek düşüşe geçti. Rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak isteyen Google Bard, Bellek özelliği sayesinde anlattığınız önemli ayrıntıları hatırlayarak daha iyi bir hizmet sunacak.

Yapay zeka destekli sohbet akımını başlatan Chatgpt, kısa süre içerisinde popüleritesini kaybederek düşüşe geçti. Rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak isteyen Google Bard, Bellek özelliği sayesinde anlattığınız önemli ayrıntıları hatırlayarak daha iyi bir hizmet sunacak.

Google Bard, Bellek özelliği ile anlattıklarınızı hatırlayacak

Bugün Bard'la sohbet ederken, her yeni görüşme farklı bir sayfadan başlıyor; yani siz ve bir arkadaşınız Google'ın yapay zeka sohbet platformunda aynı soruyu sorarsanız oldukça benzer yanıtlar alıyorsunuz.

Bard, cevabınızı kişiselleştirebilmek için mevcut konumunuz gibi bazı ayrıntılara ihtiyaç duyuyor. Ancak bazen her konuşmanın başında yapay zekaya hatırlatmanın sıkıcı olabileceği ayrıntılar olabilir. Örneğin, glutensiz bir diyet uyguluyorsanız veya gıda alerjiniz varsa, tarif fikirleri istediğinizde bunu Bard'a söylemeniz gerekir.

Google Bard rakibi: ChatGPT artık internete bağlanabiliyor!

Görünüşe göre Google, Bard'ın sizinle ve tercihlerinizle ilgili önemli ayrıntıları hatırlaması için yeni bir teknoloji geliştiriyor. Dylan Roussel tarafından ortaya çıkarıldığı üzere, yakında çıkacak olan Bellek (Memory) özelliği, Bard'ın kendisiyle paylaştığınız belirli ayrıntıları hesaba katmasına ve bunları gelecekteki sonuçları iyileştirmek için kullanmasına olanak tanıyacak.

Kullanıcı arayüzünün ilk sürümlerinde (aşağıda) Google, Bard'ın hatırlamasının istenebileceği bazı örnekler sunuyor.

Et yemekten kaçınmaya çalışıyorum

2 çocuğum var

Lütfen daha kısa yanıtlar verin

Bu örneklerde, "et yemekten kaçının" ifadesinin yemek tarifi önerilerini iyileştirmek için kullanılacağını, "2 çocuğum var" ifadesinin ise seyahat önerileri ve yemek fikirleri için porsiyonlar gibi şeyler için kullanılacağını varsayıyoruz. Benzer işlevsellik bu yılın başlarında ChatGPT'ye "özel talimatlar" biçiminde geldi.

Sol taraftaki menüden erişilebilen Hafıza sayfasından yeni tercihler ekleyebileceksiniz. Muhtemelen aynı sayfa, yanlış veya istenmeyen anıları silmenize olanak tanıyacaktır.

Gizlilik adına, ekranın sol tarafındaki düğmeyi kullanarak Bard'ın Hafızasını hızlı ve kolay bir şekilde kapatmak mümkün olacak. Bu, anılara dayanmayan konuşmalar başlatmayı (belki bir arkadaşınıza Bard'ı göstermek için) veya chatbot'a bir dahaki sefere hatırlamamasını tercih ettiğiniz konuları sormayı kolaylaştıracaktır.

Memory'nin Bard'a gelmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne tür ayrıntıları hatırlamasını istersiniz? Aşağıda yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.