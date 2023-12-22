Google, Android Auto'nun eski sürümlerine desteği kesiyor

Google, eski Android sürümlerinden desteiğini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Takvim ve Chrome için destek listesini güncelleyen şirket, şimdi de Android Auto'ya el atmış gibi görünüyor. Uygulamanın son güncellemesi, Android Auto'nun eski sürümlerde çalışmayacağını ortaya koydu.

Android Auto, Nougat ve eski sürümlerde çalışmayacak

Uygulama güncellemesinde yer alan ayrıntılara göre Google, Android Auto için desteklenen Android sürümlerini düzenliyor. Buna göre Android 7 Nougat veya daha eski sürümleri çalıştıran cihazlarda Android Auto desteği sonlanacak.

Android Auto, kullanıcıların telefonlarındaki uygulama ve hizmetlere araçların bilgi-eğlence ekranı üzerinden erişmelerini sağlıyor. Ancak uygulamayı kullanmak için Android güncellemesi gerektiğine dair bildirimler gösterilecek.

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Auto'nun sürüm 11'deki kodlar, Android 8 (Oreo) ve daha önceki sürümleri çalıştıran telefonlar için desteğin kesileceğini belirten uyarılara sahip. Uygulama, Auto'nun çalışmaya devam etmesi için Android'in son sürümüne güncellemeleri gerektiği konusunda bilgilendirecek.

Bu hareket, geçtiğimiz haftalarda Nougat'ı desteklemeyi bırakan Chrome ve Takvim gibi diğer Google uygulamalarını takip ediyor. 2016 yılında piyasaya sürülen Nougat, pazarın yüzde 2'lik kısmını oluşturuyor.

Google, Android desteğiyle alakalı olarak resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak uygulamanın güncelleme notlarında yer alan değişiklik, telefonlarının yakında Android Auto'ya erişemeyeceğini gösteriyor. Yine de, Nougat veya önceki sürümler için ne zaman çalışmayı durduracağı belli değil.

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