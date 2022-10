George R. R. Martin açıkladı: House of the Dragon kaç sezon olacak?

Game of Thrones evreninin yaratıcısı George R. R. Martin'den önemli bir açıklama geldi. House of the Dragon kaç sezon ve bölüm olacak?

Sinemaseverler için üzücü sonlar peş peşe geliyor. Lord Of The Rings: Rings Of Power'ın sezon finali bu cuma yayınlanacak. House of the Dragon ise ekim ayı ile birlikte sonlanacak. Bugün ise George R. R. Martin'den dizinin süresiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki House of the Dragon kaç sezon olacak?

House of the Dragon kaç sezon ve bölüm olacak?

Game Of Thrones evreninin yaratıcısı ve dizilerin uyarlandığı kitapların yaratıcısı olan George R. R. Martin bugün yaptığı açıklamada henüz 1. sezonu devam eden House of the Dragon için önemli bilgiler verdi. Bir önceki dizinin senarist koltuğunda başka isimler söz sahibi olduğu için finali birçok kişi tarafından ağır eleştiri aldı. Fakat bu sefer ipler Martin'in elinde.

Dizinin şu ana kadar yayınlanan 8 bölümüne baktığımızda en kısa süreninin 50 dakikanın üzerinde, en uzun olanın ise 70 dakikanın altında olduğunu görüyoruz. Yani ortalama olarak bölümlerin 1 saat civarı sürdüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca sezon finalinin 10. bölümde geleceği biliniyor. Peki House of the Dragon kaç sezon olacak?

George R. R. Martin, tıpkı ilk sezonda olduğu gibi dizinin tüm sezonlarının 10 bölümden oluşacağını söyledi. Tahmini olarak da yine bölüm başı 1 saat gibi bir süre bizleri bekliyor olacak. Sezon sayısı ise hayranları biraz üzdü.

Martin, diziyi 4 sezon yapmayı planladıklarını ve bir aksama olmaması halinde 2025 yılında final yapacaklarını söyledi. Yani toplamda 40 saat civarı izleme süresine sahip olacak 40 bölümden oluşacak. Bu aslında normal bir dizi için iyi bir süre.

Fakat bir önceki seri 8 sezon sürdüğü için sevenlerin beklentisinin altında kaldı. Yine de bunun bir son olmayacağını biliyoruz. Zira Kuzey'in kısa süreli de olsa son kralı ve Yedi Krallık tahtının gerçek varisi olan, fakat finalde sürgün edildiği için Duvar'ın ötesine giden Jon Snow/Aegon Targaryen için

