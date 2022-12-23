GeForce Now Türkiye fiyatı zamlandı!
Teknoloji Haberleri
NVIDIA tarafından ülkemizde de sunulan GeForce Now bulut oyun sistemi fiyatı bugün itibariyle zamlandı. İşte detaylar...
NVIDIA tarafından sunulan bulut oyun servisi GeForce Now, 15 Mart 2021 tarihi itibariyle Beta sürecini tamamladı ve ülkemizde hizmete girdi. Neredeyse 2 yıldır hizmet veren servis zaman içerisinde aboneliklerini ve fiyatlarını birkaç kez güncelledi. Son olarak bugün tüm NVIDIA GeForce Now paketlerinin fiyatı zamlandı.
Güncel GeForce Now paketleri ve fiyatı!
NVIDIA ve Turkcell işbirliği ile Türkiye'ye gelen GeForce NOW bulut oyun hizmeti iki yıla yakın süredir oyuncular tarafından kullanılıyor. Fakat oyun hizmeti dediğimiz zaman Game Pass ve PS Plus gibi hizmetlerle karıştırılmaması gerekiyor.
NVIDIA tarafından sunulan bu hizmetin amacı uzaktaki güçlü donanıma sahip bilgisayarın hızlı internet bağlantısıyla yönlendirilmesi ve orada işlenen görüntünün oyuncuya aktarılmasıdır. Yani düşük performanslı bir telefon, tablet veya bilgisayarınız olsa bile internet üzerinden tıpkı film izler gibi düşük gecikmeyle destekleyen tüm oyunları oynayabiliyorsunuz.
NVIDIA RTX 4070 Ti'dan ilk görüntüler sızdı! İşte tasarımı
Fakat bu oyunlar size ücretsiz olarak sunulmuyor. Yine kendi hesaplarınızı ve buradaki oyunlarınızı kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bir internet kafeye gitmek yerine dünyanın herhangi bir yerinden güçlü bilgisayarlara bağlandığınızı düşünebilirsiniz.
Yapılan zam sonrası güncel GeForce Now paketleri ve fiyatı şu şekilde:
Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir) RTX Aktif140 TL/Ay3 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir) RTX Aktif300 TL/ 3 AyAVANTAJLI 6 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir) RTX Aktif520 TLAVANTAJLI 11 + 1 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir) RTX Aktif960 TLBASICStandart Erişim 30 Dakikalık Oturum Süresi Sınırlı KapasiteÜcretsiz Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
PaketlerÖzelliklerFiyatlarPREMIUMÖncelikli Erişim
Türkiye Teknoloji Haberler
Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)
RTX Aktif140 TL/Ay3 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim
Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)
RTX Aktif300 TL/ 3 AyAVANTAJLI
6 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim
Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)
RTX Aktif520 TLAVANTAJLI
11 + 1 AYLIK PREMIUMÖncelikli Erişim
Sınırsız Oyna (6 saatte bir oturum yenilenir)
RTX Aktif960 TLBASICStandart Erişim
30 Dakikalık Oturum Süresi
Sınırlı KapasiteÜcretsiz
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!