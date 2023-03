GeForce NOW kütüphanesine 8 yeni oyun eklendi!

GeForce NOW yeni oyunları belli oldu! Haftanın güncellemesiyle beraber platforma 8 yeni oyun eklendi. İşte o oyunlar!

Bulut oyun servisinin önde gelen markalarından biri olan GeForce Now, her hafta yaptığı güncellemelerle birlikte daha da genişlerken aynı zamanda yeni oyunları da kütüphanesine katıyor. Hızlı internet bağlantısıyla uzaktaki güçlü donanımlara bağlanarak oyun deneyimi sunan GeForce Now yeni oyunları ile karşımıza çıkıyor. İşte detaylar…

GeForce NOW yeni oyunları belli oldu!

GeForce NOW'a gelen yeni oyunlar ile birlikte Ultimate üye seçeneğine sunulan yeni iki bölge daha duyurdu. Öyle ki GeForce NOW RTX 4080 SUPERPOD artık Chicago ve Montreal bölgelerinde de hizmet verecek. Bu hizmetin kullanıma geçmesinin yıl sonunu bulması bekleniyor.

Ek olarak GeForce NOW'a bu hafta gelen oyunların arasında Electronic Arts'ın yarış oyunu Grid Legends yer alıyor. Oyunculara Londra ve Moskova sokaklarında simgesel yerler de dahil olmak üzere yarışma imkanı sunan yapımda çaylak olarak başladığımız yarış kariyerimizde yükselmeye çalışıyoruz. Artık Grid Legends'da da 120FPS desteği gibi ek desteklerle Ultimate üyeliğin sunduğu avantajları kullanabilirsiniz.

GeForce NOW'a bu hafta gelen diğer oyunlar ise şu şekilde:

Hotel Renovator ( Steam'de yeni yayınlandı)

Clash: Artifacts of Chaos ( Steam'de yeni yayınlandı)

Figment 2: Creed Valley ( Steam'de yeni yayınlandı)

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 6 ( Steam'de yeni yayınlandı)

Big Ambitions ( Steam'de yeni yayınlandı)

Call of the Sea (9-16 Mart tarihleri arasında Epic Games'de ücretsiz)

GRID Legends ( Steam ve EA)

Scars Above ( Steam )

GeForce NOW kütüphanesine eklenen Call of The Sea, 1930'larda Güney Pasifik'te geçen olağanüstü bir gizem ve aşk hikayesini anlatıyor. Çizgisel bir ilerleme sunan yapımda sırları araladığınız pek çok bulmaca yer alıyor. 8 Aralık 2020 tarihinde piyasaya sürülen yapımın Steam fiyatı 32 TL şeklinde. Ayrıca oyun Epic Games Store üzerinden 9-16 Mart tarihleri arasında ücretsiz alınabilir.

