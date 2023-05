GeForce NOW kütüphanesine 16 yeni oyun ekleniyor!

2021 yılından bu yana ülkemizde aktif olan NVIDIA'nın bulut oyun servisi GeForce Now yeni oyunlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor.

2021 yılından bu yana ülkemizde aktif olan NVIDIA'nın bulut oyun servisi GeForce Now, her hafta yeni özellikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. GFN; Yüzüklerin Efendisi: Gollum'da dahil olmak üzere 16 oyunla yaza erken başladı.

GeForce Now sayesinde güncel oyunları yüksek grafik kalitesinde oynamak için güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız yok. İyi bir internet bağlantısı ve herhangi bir bilgisayar yeterli. Tabi bu hizmet bilgisayarlar ile sınırlı değil, mobil cihazlardan da GeForce Now kullanmak mümkün.

Nisan ayında duyurulan 23 oyun vardı ve 1600 oyundan fazlasına sahip GeForce NOW kütüphanesine sekiz oyun daha katıldı. Poker Club teknik sorunlar nedeniyle Nisan ayında eklenemedi. Tin Hearts Nisan ayında gelmedi ve piyasaya sürülme tarihindeki bir değişiklik nedeniyle Mayıs ayında listeye eklendi.

GeForce Now Mayıs 2023 oyunları

Bu hafta buluta katılan iki yeni oyun;

Age of Wonders 4 ( Steam'de yeni sürüm)

Showgunners ( Steam'de yeni sürüm)

Mayıs ayında çıkacak olan yeni oyunlar;

Occupy Mars: The Game ( Steam'de yeni sürüm, 10 Mayıs)

TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 ( Steam'de yeni sürüm, 11 Mayıs)

Far Cry 6 ( Steam'de yeni sürüm, 11 Mayıs)

Tin Hearts ( Steam'de yeni sürüm, 16 Mayıs)

The Outlast Trials ( Steam'de yeni sürüm, 18 Mayıs)

Warhammer 40,000: Boltgun ( Steam'de yeni sürüm, 23 Mayıs)

Blooming Business: Casino ( Steam'de yeni sürüm, 23 Mayıs)

Railway Empire 2 ( Steam'de yeni sürüm, 25 Mayıs)

The Lord of the Rings: Gollum ( Steam'de yeni sürüm, 25 Mayıs)

Above Snakes ( Steam'de yeni sürüm, 25 Mayıs)

System Shock ( Steam'de yeni sürüm, 30 Mayıs)

Conqueror's Blade (Steam)

Lawn Mowing Simulator (Steam)

Patch Quest (Steam)

The Ascent (Steam)