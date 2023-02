GeForce NOW'a 25 yeni oyun eklendi!

GeForce Now üçüncü yaşını, kütüphanesine eklediği 25 yeni oyun ile kutluyor! İşte NVIDA GeForce NOW destekleyen yeni oyunlar!

Üç yıl önce yurt dışında herkesin bulut üzerinden PC oyunlarını deneyimlemesine olanak sağlamak için beta sürümü olarak piyasaya sürülen GeForce Now üçüncü yaşını kutluyor.

Bu süreç içerisinde GeForce Sistemi'nde modeli farketmeksizin neredeyse hemen hemen her cihaz üzerinden 700 milyondan fazla saat oyun ve sayısız zaferlere imza atıldı.

Oyuncular, gerçek zamanlı ışın izleme ve NVIDIA DLSS teknolojisinden yararlanan 50'den fazla oyunla RTX ON'un üst seviye görüntü kalitesini deneyimledi. Ayrıca desteklenen 1.500'den fazla oyunla kütüphane oldukça genişledi.

NVIDIA, Şubat ayında GeForce Now kütüphanesine eklenecek olan yeni oyunları da açıkladı.

GeForce NOW Şubat ayında neler sunuyor?

Raiden IV x MIKADO remix ( Steam'de yeni sürüm)

SEASON: A letter to the future (Steam ve Epic Games Store'da yeni sürüm)

Spongebob SquarePants: The Cosmic Shake (Steam ve Epic Games Store'dayeni sürüm)

Superfuse ( Steam'de yeni sürüm)

Deliver US Mars (Steam ve Epic Games Store'da yeni sürüm, 2 Şubat)

PERISH (Steam ve Epic Games Store'da yeni sürüm, 2 Şubat)

City of Gangsters (Epic Games Store'da ücretsiz, 2 -9 Şubat)

SpellForce: Conquest of Eo (Steam ve Epic Games Store'da yeni sürüm, 3 Şubat)

Immortals Fenyx Rising (Steam)

Şubat ayında ayrıca 18 oyun için daha destek gelecek:

Dark and Darker playtest (6 -13 Şubat'ta Steam'de)

Labyrinth of Galleria: The Moon Society (Steam'de yeni sürüm, 14 Şubat)

Wanted: Dead (Steam ve Epic Games Store'da yeni sürüm, 14 Şubat)

Elderand (Steam'de yeni sürüm, 16 Şubat)

Wild West Dynasty (Steam'de yeni sürüm, 16 Şubat)

The Settlers: New Allies (Ubisoft Store'da yeni sürüm, 17 Şubat)

Atomic Heart (Steam'de yeni sürüm, 20 Şubat)

Chef Life — A Restaurant Simulator (Steam'de yeni sürüm, 23 Şubat)

Blood Bowl 3 (Steam ve Epic Games Store'da yeni sürüm, 23 Şubat)

Scars Above (Steam'de yeni sürüm, 28 Şubat)

Heads Will Roll: Reforged ?(Steam)

Above Snakes (Steam)

Across the Obelisk (Steam)

Captain of Industry (Steam)

Cartel Tycoon (Steam ve Epic Games Store)

Ember Knights (Steam)

Inside the Backrooms (Steam)

SimRail — The Railway Simulator (Steam)

Ocak ayında sisteme eklenen 19 oyuna 8 ekstra oyun daha eklendi

Dakar Desert Rally (Epic Games)

Epistory – Typing Chronicles (Epic Games Store)

Oddballers (Ubisoft Connect)

Shadow Tactics – Aiko's Choice (Epic Games Store)

Surviving the Abyss (Steam)

Tortuga – A Pirate's Tale (Epic Games Store)

Tom Clancy's The Division 2 (Steam)

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint (Steam)

Geçtiğimiz ay duyurulan iki oyun, Occupy Mars: The Game (Steam) ve Grimstar: Crystals are the New Oil! (Steam) ise, çıkış tarihlerindeki değişiklikler nedeniyle yayınlanamadı.