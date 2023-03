Game Pass kullanıcılarına kötü haber! Birçok oyun ayrılıyor

Microsoft'un abonelik bazlı oyun kütüphane servisi Xbox Game Pass her ay yeni oyunları kütüphanesine eklerken, anlaşmalarının bittiği oyunlar kütüphaneden ayrılıyor. Wo Long: Fallen Dynasty gibi beklenen bir oyunun yarın itibariyle çıkışıyla aynı anda kütüphanesine ekleyen sistem, bu ay birçok oyunu kaybediyor. İşte Game Pass sisteminden ayrılan oyunlar…

Xbox Game Pass'den ayrılan oyunlar belli oldu!

Xbox Game Pass servisi, pek çok yeni oyunu kütüphanesine eklerken birçok oyundan vazgeçiyor. Geçtiğimiz günlerde Atomic Heart, F1 22 gibi oyunları kütüphanesine ekleyen sistem, bu ay toplamda 14 oyunu sisteminden çıkardı. Bunlardan en çok göze çarpan oyun ise Marvel's Guardian of the Galaxy oldu.

Fakat maalesef sistemden çıkarılan oyunlar bununla sınırlı değil. Goat Simulator, Kentucky Route Zero: TV Edition, Paradise Killer, Undertale, Young Souls, Zero Escape: The Nonary Games de ayrılanlar kervanına dahil oldu. Bu oyunlar 16 Mart itibariyle sistemden kaldırılacak. Yine de Game Pass sahipleri oyunları satın almak istediğinde yüzde 20 indirimden faydalanabilecek.

Mart ayında Xbox Game Pass servisinden ayrılan oyunların listesi şu şekilde: