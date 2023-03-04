Galaxy M53 5G için One UI 5.1 güncellemesi yayında!
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2022 yılında kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy A52 5G modeli One UI 5.1 güncellemesini almaya başladı.
Geçen ay tanıtılan Android 13 sürümünü kendi arayüzüne entegre ederek kullanıcılara sunan firmalardan birisi de Samsung. Güney Koreli üretici bu noktada vakit kaybetmeden One UI 5.1'in dağıtımına başladı ve an itibariyle ürün yelpazesinin büyük bir kısmını yeni sürüme geçirdi. Son olarak Samsung Galaxy M53 5G modelinin One UI 5.1 güncellemesi aldığı öğrenildi.
Galaxy M53 5G One UI 5.1 güncellemesi aldı
2022 yılında kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy A52 5G, Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesi almaya başladı. İlk etapta Hindistan'daki modeller yayında olan güncellemenin yapı numarası ise A526BXXU2EWB1. Bunun dışında yeni sürüm, 1.2 GB boyutunda ve Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Güncelleme ilerleyen dönemlerde diğer bölgelerde de kullanıma sunulacak.
Yeni sürümün kullandığınız telefon için uygunluğunu kontrol etmek isterseniz Ayarlar uygulamasına giriş yapıp, Güncelleme >İndir yolunu takip edebilirsiniz. Eğer cihazınız için uygunsa indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.
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One UI 5.1 alacak tüm modeller
Galaxy S22 5G
Galaxy S22+ 5G
Galaxy S22 Ultra 5G
Galaxy S21 5G
Galaxy S21+ 5G
Galaxy S21 Ultra 5G
Galaxy S21 FE 5G
Galaxy S20 LTE/5G
Galaxy S20+ LTE/5G
Galaxy S20 Ultra 5G
Galaxy S20 FE LTE/5G
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note 20 LTE/5G
Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z Fold 3 5G
Galaxy Z Flip 3 5G
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip LTE/5G
Galaxy A33 5G
Galaxy A53 5G
Galaxy A73 5G
Galaxy A23
Galaxy A13
Galaxy A72
Galaxy A52s 5G
Galaxy A52 LTE/5G
Galaxy A71 LTE/5G
Galaxy A51 LTE/5G
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A42 5G
Galaxy A03s
Galaxy A12 / A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy A03
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M01
Galaxy M22
Galaxy M31
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M52 5G
Galaxy M33
Galaxy M23
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy F23
Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S7 FE cLTE/5G/Wi-Fi
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab S8Ultra
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
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