En ileri teknolojiler ile donanmış olan kompakt ve aynasız fotoğraf makinesi fotoğrafçılığınızın en iyi seviyesini ortaya çıkaran Fujifilm X-S10 uzun kullanım testi ile karşınızdayız.

Fujifilm X-S10 uzun kullanım testi!

Fujifilm X-S10'un taşınılabilirliği ve gücü, hiçbir zaman olmadığı kadar konunuz ile iletişim kurmanızı sağlıyor. "Tam bir fotoğraf makinesi" sözü Fujifilm'in efsanevi renk üretimi ve X-S10 modelinin makine dahili işlevselliği ile yeni bir anlam kazandırılmış.

Çok sayıda parametre ayarlarını doğrudan makinede yaparak ve benzersiz bir sonuç yaratmak ve kendi yaratıcı tarzınızı belirlemek için Film Benzetimlerinden birini kişiselleştirerek, size özgün ve farklı bir görünüm yaratabilirsiniz.

Fujifilm X-S10 teknik özellikleri