Fujifilm X-S10 uzun kullanım testi!
Teknoloji Haberleri
Yeni teknolojiler ile donanmış olan kompakt ve aynasız fotoğraf makinesi Fujifilm X-S10 uzun kullanım testi ile karşınızdayız.
En ileri teknolojiler ile donanmış olan kompakt ve aynasız fotoğraf makinesi fotoğrafçılığınızın en iyi seviyesini ortaya çıkaran Fujifilm X-S10 uzun kullanım testi ile karşınızdayız.
Fujifilm X-S10 uzun kullanım testi!
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Fujifilm X-S10'un taşınılabilirliği ve gücü, hiçbir zaman olmadığı kadar konunuz ile iletişim kurmanızı sağlıyor. "Tam bir fotoğraf makinesi" sözü Fujifilm'in efsanevi renk üretimi ve X-S10 modelinin makine dahili işlevselliği ile yeni bir anlam kazandırılmış.
Çok sayıda parametre ayarlarını doğrudan makinede yaparak ve benzersiz bir sonuç yaratmak ve kendi yaratıcı tarzınızı belirlemek için Film Benzetimlerinden birini kişiselleştirerek, size özgün ve farklı bir görünüm yaratabilirsiniz.
Fujifilm X-S10 teknik özellikleri
UHS-IDosya formatı Fotoğraf"JPEG: Exif Ver.2.3 *1 RAW: 14bit RAW (RAF original format)"Kayıt edilen piksel adedi[L] 6240 × 4160 6240 × 3512 4160 × 4160 [M] 4416 × 2944 4416 × 2488 2944 × 2944 [S] 3120 × 2080 3120 × 1760 2080 × 2080Lens bağlantısıFUJIFILM X mountDuyarlılıkStandart çıkış AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (azami ISO12800) / ISO160~12800 (1/3 adım) Genişletilmiş çıkış ISO80/100/125/25600/51200Pozlama kontrolüTTL 256-bölge ölçüm, Çoklu / Nokta / Ortalama / Merkez ağırlıklıPozlama moduP (Program AE) / A (Diyafram öncelikli AE) / S (Enstantane öncelikli AE) / M (Manüel Pozlama)Pozlama dengelemesi-5.0EV~+5.0EV 1/3EV adım (Video: -2.0EV~+2.0EV)Resim sabitleme sistemiMekanizma 5 eksen dengelemeli resim sensör kaydırmalı mekanizma Telafi etkisi Azami 6 stop (CIPA standartlarına göre.) Sadece yalpalama/sapma sallanması. Dijital Resim Sabitleme Evet (sadece film modu) IS MODE BOOST Evet (sadece film modu)Obtüratör türüOdak düzlemli obtüratörEnstantaneMekanik Obtüratör P mod: 4s. – 1/4000s. A mod: 30sec. – 1/4000s. S/M mod: 15dak. – 1/4000s. Bulb mod: 60dak. Kadar. Elektronik Obtüratör *2 P mod: 4s. – 1/32000s. A mod: 30s. – 1/32000s. S/M mod: 15dak. – 1/32000s. Bulb mod: 1s. Sabit Mekanik + Elektronik obtüratör P mod: 4s. – 1/32000s. A mod: 30s. – 1/32000s. S/M mod: 15dak. – 1/32000s. Bulb mod: 60dak. Kadar Video 1/4000s.?1/24s. (kare oranına bağlıdır) Flaş için senkronize enstantane 1/180s. veya daha yavaşSeri çekimyakl. 30fps Sadece elektronik obtüratör, 1.25 x Kesim ] (JPEG: 29 kare kayıpsız sıkıştırma RAW: 17 kare Sıkıştırılmış RAW: 17 kare sıkışmasız RAW: 17 frames) yakl. 20fps [Sadece elektronik obtüratör, 1.25 x Kesim ] (JPEG: 79 kare kayıpsız sıkıştırma RAW: 17 kare Sıkıştırılmış RAW: 20 kare sıkışmasız RAW: 17 frames) yakl. 10fps [Sadece elektronik obtüratör, 1.25 x Kesim ] (JPEG: 153 kare kayıpsız sıkıştırma RAW: 18 kare Sıkıştırılmış RAW: 26 kare sıkışmasız RAW: 18 frames) yakl. 20fps [Sadece elektronik obtüratör ] (JPEG: 32 kare kayıpsız sıkıştırma RAW: 17 kare Sıkıştırılmış RAW: 17 kare sıkışmasız RAW: 17 frames) yakl. 10fps [Sadece elektronik obtüratör ] (JPEG: 81 kare kayıpsız sıkıştırma RAW: 18 kare Sıkıştırılmış RAW: 21 kare sıkışmasız RAW: 18 frames) yakl. 8fps (JPEG: 105 kare kayıpsız sıkıştırma RAW: 18 kare Sıkıştırılmış RAW: 23 kare sıkışmasız RAW: 18 kare) Ön çekim: yakl. 30fps [Sadece elektronik obtüratör, 1.25 x Kesim ] (azm. 10 kare yarım basılarak, azm. 15 kare tam basılarak, toplam azm. 25 kare) Ön çekim: yakl. 20fps [Sadece elektronik obtüratör, 1.25 x Kesim ] (azm. 10 kare yarım basılarak, azm. 48 kare tam basılarak, toplam azm. 58 kare) Ön çekim: yakl. 10fps [Sadece elektronik obtüratör, 1.25 x Kesim ] (azm. 10 kare yarım basılarak, azm. 110 kare tam basılarak, toplam azm. 120 kare) *Kayıt edilebilen kareler, kayıt taşıyıcı ile ilintilidir *Dizi çekim hızı çekim şartları ve çekim kareleri ile ilintilidirOtomatik dizilerAE dizisi (Kare: 2, 3, 5, 7, 9 Adım: 1/3EV adımlar ile, azami ±3EV adım) Film benzetimi dizisi (3 tür film benzetimi seçilebilir) Dinamik alan dizisi (100%, 200%, 400%) ISO duyarlılığı dizisi (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) Beyaz Dengesi dizisi (±1, ±2, ±3) Odak dizisi (kare: 1 – 999, adım: 1-10, Enterval: 0 – 10s)OdakMod Tek AF / Sürekli AF / MF Tip Zeki melez AF (TTL kontrast AF / TTL faz keşifli AF) Düşük ışık performansı Kontrast: -4.0EV Faz keşfi: -7.0EV (XF50mmF1.0 takılı) AF kare seçimi Tek nokta AF: EVF / LCD: 13×9 / 25×17 (değiştirilebilir AF çerçevesi büyüklüğü) Bölge AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 91 alan içinden, 13 x 9 bölmeler ile Geniş/İzleyen AF *AF-S: Geniş / AF-C : İzleme Hepsi"Beyaz dengesiOtomatik (BEYAZ ÖNCELİĞİ, AUTO, AMBİANS ÖNCELİĞİ), / Kişisel1-3 / Renk ısısı seçimi (2500K-10000K) / Tanımlanmış ayar: İnce, Gölge, Floresan ışığı (Gün ışığı), Floresan ışığı (Sıcak Beyaz), Floresan ışığı (Soğuk Beyaz), Akkor ışık, Su altıOtomatik çekim10s. / 2s.Aralıklı çekimlerEvet (ayar : Enterval, çekim adedi, başlama zamanı)Flaş"Manüel açılan flash (Super Intelligent Flash) Rehber sayır : yakl. 7 (ISO200 · m) / yakl. 5 (ISO100 · m)"Flaş modlarıSENK. MOD "1. PERDE / 2. PERDE (Flaş ayağındaki SYNC TERMINAL kullanıldığında) 1. PERDE / 2. PERDE (Dahili flaş ayarlandığında) 1. PERDE / 2. PERDE / AUTO FP(HSS) (Tepe flaş ayarlandığında)" FLAŞ MOD "TTL (TTL AUTO (P mod) / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / COMMANDER / OFF (DAHİLİ FLAŞ takılı olduğunda) TTL (TTL AUTO (P mod) / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / MULTI / OFF (HARİCİ FLAŞ takılı olduğunda)"Flaş ayağıEvet (Özel TTL Flaş uyumlu)Vizör"0.39 inç yakl. 2.36 milyon nokta OLED Renkli Vizör Bakış alanı ile kapsama alanı oranı: yakl. 100% Göz noktası: yakl. 17.5mm (makinenin arka merceğinden itibaren ), Dioptri ayarı: -4~+2m-1 Büyültme: 0.62× 50mm lens ile (35mm format eşdeğer) sonsuzda ve dioptri ayarı -1m-1 Diagonal Bakış açısı: yakl. 31° (Yatay Bakış açısı: yakl. 26° ) Dahili göz sensörü"LCD ekran3.0 inç, 3: 2 oran, yakl. 1.04 milyon dot dokunmatik ekran renkli LCD monitör (yakl. 100% kapsam)Film kaydıDosya format "MOV (MPEG-4 AVC/H.264, Ses: Lineer PCM / Stereo Ses 24bit / 48KHz örnekleme) MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Ses: AAC)" Film sıkıştırma Long-GOP Dosya büyüklüğü [DCI 4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps azami yakl. 30dak Kare oranı [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps azami yakl. 30dak Kayıt süresi [Full HD(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps azami yakl. 30dak [Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps azami yakl. 30dak "[Full HD(1920×1080) High speed rec.] 240p / 200p 200Mbps(recording) azami yakl. 3dak. 120p / 100p 200Mbps(recording) azami yakl. 6dak." *Kayıt süresi 25°C ısıdaki test ortamında ölçülmüştür. Kayıt süresi çekim şartları ile ilintilidir. *Film çekimleri için UHS Speed Class 3 ve üstü bir SD kart kullanınız.Film benzetimi modu"18 mod (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Black & White, Black & White+Ye Filter, Black & White+R Filter, Black & White+G Filter, Sepia, ACROS, ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filter, ACROS+G Filter, ETERNA/Cinema, Classic Neg, ETERNA BLEACH BYPASS) Monochromatic Color"Berraklık ayarı±5 adımHDR modAUTO, 200%, 400%, 800%, 800% +Kumlama etkisiTane Etkisi: GÜÇLÜ, ZAYIF, KAPALI Ebat: BÜYÜK, KÜÇÜKColor chrome etkisiGÜÇLÜ, ZAYIF, KAPALIColor chrome MaviGÜÇLÜ, ZAYIF, KAPALIDinamik alan ayarıFotoğraf "AUTO, 100%, 200%, 400% ISO restriction (DR100%: No limit, DR200%: ISO320 or more, DR400%: ISO640 or more)" Film "100%, 200%, 400% ISO restriction (DR100%: No limit, DR200%: ISO320 or more, DR400%: ISO640 or more)"Gelişmiş filtreİğne delikli kamera, Minyatür, Sevilen renkler, Fazla ışık vurgulama, Düşük ışık vurgulama, Devingen tonlar, Yumuşak odaklama, Kısmi renk (Kırmızı / Turuncu / Sarı / Yeşil / Mavi / Mor)Kablosuz vericiStandart IEEE802.11b/g/n (standart kablosuz protokolu) Şifreleme WEP / WPA / WPA2 karışık mod Erişim modu AltyapıBluetooth®Standart Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth low energy) Çalışma frekansı [Merkez frekansı] 2402 – 2480MHzTerminalDijital arayüz USB Type-C (USB3.2 Gen1x1) HDMI çıkış HDMI micro connector (Type D) Diğer ø3.5mm, stereo mini connector (Mikrofon ve Uzaktan kumanda), Flaş ayağıGüç kaynağıNP-W126S Li-ion batarya (dahil) Pil ömrü (fotoğraf)*3 yakl. 325 kare (Normal Mod) XF35mmF1.4 R lens ile "Geçerli pil ömrü (video)*4 *Yüz tanımı OFF" "[4K] yakl. 40dak. (29.97p) [Full HD] yakl. 40dak. (59.94p)" "Uzatmalı pil ömrü (video)*4 *Yüz tanımı OFF" "[4K] approx. 55min. (29.97p) [Full HD] approx. 65min. (59.94p)"Boyutlar(W) 126.0mm × (H) 85.1mm × (D) 65.4mm (Asgari derinlik 32.9mm)Ağırlık"yakl. 465g (batarya ve bellek kart dahil) yakl. 415g (batarya ve bellek kart hariç)"
Etkin piksel adedi26.1 milyon pikselİmaj sensörü23.5mm×15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 4 birincil renk filtreli.Sensör temizleme sistemiUltrasonik titreşimDepolama medyasıSD memory card (~2GB) / SDHC memory card (~32GB) / SDXC memory card (~2TB)
Chrome Dizi Teknoloji Haberler
UHS-IDosya formatı Fotoğraf"JPEG: Exif Ver.2.3 *1
RAW: 14bit RAW (RAF original format)"Kayıt edilen piksel adedi[L] 6240 × 4160 6240 × 3512 4160 × 4160
[M] 4416 × 2944 4416 × 2488 2944 × 2944
[S] 3120 × 2080 3120 × 1760 2080 × 2080Lens bağlantısıFUJIFILM X mountDuyarlılıkStandart çıkış
AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (azami ISO12800) / ISO160~12800 (1/3 adım)
Genişletilmiş çıkış
ISO80/100/125/25600/51200Pozlama kontrolüTTL 256-bölge ölçüm, Çoklu / Nokta / Ortalama / Merkez ağırlıklıPozlama moduP (Program AE) / A (Diyafram öncelikli AE) / S (Enstantane öncelikli AE) / M (Manüel Pozlama)Pozlama dengelemesi-5.0EV~+5.0EV 1/3EV adım (Video: -2.0EV~+2.0EV)Resim sabitleme sistemiMekanizma
5 eksen dengelemeli resim sensör kaydırmalı mekanizma
Telafi etkisi
Azami 6 stop (CIPA standartlarına göre.) Sadece yalpalama/sapma sallanması.
Dijital Resim Sabitleme
Evet (sadece film modu)
IS MODE BOOST
Evet (sadece film modu)Obtüratör türüOdak düzlemli obtüratörEnstantaneMekanik Obtüratör
P mod: 4s. – 1/4000s. A mod: 30sec. – 1/4000s. S/M mod: 15dak. – 1/4000s. Bulb mod: 60dak. Kadar.
Elektronik Obtüratör *2
P mod: 4s. – 1/32000s. A mod: 30s. – 1/32000s. S/M mod: 15dak. – 1/32000s. Bulb mod: 1s. Sabit
Mekanik + Elektronik obtüratör
P mod: 4s. – 1/32000s. A mod: 30s. – 1/32000s. S/M mod: 15dak. – 1/32000s. Bulb mod: 60dak. Kadar
Video
1/4000s.?1/24s. (kare oranına bağlıdır)
Flaş için senkronize enstantane
1/180s. veya daha yavaşSeri çekimyakl. 30fps Sadece elektronik obtüratör, 1.25 x Kesim ] (JPEG: 29 kare kayıpsız sıkıştırma RAW: 17 kare Sıkıştırılmış RAW: 17 kare sıkışmasız RAW: 17 frames)
yakl. 20fps [Sadece elektronik obtüratör, 1.25 x Kesim ] (JPEG: 79 kare kayıpsız sıkıştırma RAW: 17 kare Sıkıştırılmış RAW: 20 kare sıkışmasız RAW: 17 frames)
yakl. 10fps [Sadece elektronik obtüratör, 1.25 x Kesim ] (JPEG: 153 kare kayıpsız sıkıştırma RAW: 18 kare Sıkıştırılmış RAW: 26 kare sıkışmasız RAW: 18 frames)
yakl. 20fps [Sadece elektronik obtüratör ] (JPEG: 32 kare kayıpsız sıkıştırma RAW: 17 kare Sıkıştırılmış RAW: 17 kare sıkışmasız RAW: 17 frames)
yakl. 10fps [Sadece elektronik obtüratör ] (JPEG: 81 kare kayıpsız sıkıştırma RAW: 18 kare Sıkıştırılmış RAW: 21 kare sıkışmasız RAW: 18 frames)
yakl. 8fps (JPEG: 105 kare kayıpsız sıkıştırma RAW: 18 kare Sıkıştırılmış RAW: 23 kare sıkışmasız RAW: 18 kare)
Ön çekim: yakl. 30fps [Sadece elektronik obtüratör, 1.25 x Kesim ] (azm. 10 kare yarım basılarak, azm. 15 kare tam basılarak, toplam azm. 25 kare)
Ön çekim: yakl. 20fps [Sadece elektronik obtüratör, 1.25 x Kesim ] (azm. 10 kare yarım basılarak, azm. 48 kare tam basılarak, toplam azm. 58 kare)
Ön çekim: yakl. 10fps [Sadece elektronik obtüratör, 1.25 x Kesim ] (azm. 10 kare yarım basılarak, azm. 110 kare tam basılarak, toplam azm. 120 kare)
*Kayıt edilebilen kareler, kayıt taşıyıcı ile ilintilidir
*Dizi çekim hızı çekim şartları ve çekim kareleri ile ilintilidirOtomatik dizilerAE dizisi (Kare: 2, 3, 5, 7, 9 Adım: 1/3EV adımlar ile, azami ±3EV adım)
Film benzetimi dizisi (3 tür film benzetimi seçilebilir)
Dinamik alan dizisi (100%, 200%, 400%)
ISO duyarlılığı dizisi (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV)
Beyaz Dengesi dizisi (±1, ±2, ±3)
Odak dizisi (kare: 1 – 999, adım: 1-10, Enterval: 0 – 10s)OdakMod
Tek AF / Sürekli AF / MF
Tip
Zeki melez AF (TTL kontrast AF / TTL faz keşifli AF)
Düşük ışık performansı
Kontrast: -4.0EV Faz keşfi: -7.0EV (XF50mmF1.0 takılı)
AF kare seçimi
Tek nokta AF: EVF / LCD: 13×9 / 25×17 (değiştirilebilir AF çerçevesi büyüklüğü)
Bölge AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 91 alan içinden, 13 x 9 bölmeler ile
Geniş/İzleyen AF *AF-S: Geniş / AF-C : İzleme
Hepsi"Beyaz dengesiOtomatik (BEYAZ ÖNCELİĞİ, AUTO, AMBİANS ÖNCELİĞİ), / Kişisel1-3 / Renk ısısı seçimi (2500K-10000K) / Tanımlanmış ayar: İnce, Gölge, Floresan ışığı (Gün ışığı), Floresan ışığı (Sıcak Beyaz), Floresan ışığı (Soğuk Beyaz), Akkor ışık, Su altıOtomatik çekim10s. / 2s.Aralıklı çekimlerEvet (ayar : Enterval, çekim adedi, başlama zamanı)Flaş"Manüel açılan flash (Super Intelligent Flash)
Rehber sayır : yakl. 7 (ISO200 · m) / yakl. 5 (ISO100 · m)"Flaş modlarıSENK. MOD
"1. PERDE / 2. PERDE (Flaş ayağındaki SYNC TERMINAL kullanıldığında)
1. PERDE / 2. PERDE (Dahili flaş ayarlandığında)
1. PERDE / 2. PERDE / AUTO FP(HSS) (Tepe flaş ayarlandığında)"
FLAŞ MOD "TTL (TTL AUTO (P mod) / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / COMMANDER /
OFF (DAHİLİ FLAŞ takılı olduğunda)
TTL (TTL AUTO (P mod) / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUAL / MULTI / OFF (HARİCİ FLAŞ takılı olduğunda)"Flaş ayağıEvet (Özel TTL Flaş uyumlu)Vizör"0.39 inç yakl. 2.36 milyon nokta OLED Renkli Vizör
Bakış alanı ile kapsama alanı oranı: yakl. 100%
Göz noktası: yakl. 17.5mm (makinenin arka merceğinden itibaren ), Dioptri ayarı: -4~+2m-1
Büyültme: 0.62× 50mm lens ile (35mm format eşdeğer) sonsuzda ve dioptri ayarı -1m-1
Diagonal Bakış açısı: yakl. 31° (Yatay Bakış açısı: yakl. 26° ) Dahili göz sensörü"LCD ekran3.0 inç, 3: 2 oran, yakl. 1.04 milyon dot dokunmatik ekran renkli LCD monitör (yakl. 100% kapsam)Film kaydıDosya format
"MOV (MPEG-4 AVC/H.264, Ses: Lineer PCM / Stereo Ses 24bit / 48KHz örnekleme)
MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, Ses: AAC)"
Film sıkıştırma Long-GOP
Dosya büyüklüğü [DCI 4K(4096×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps azami yakl. 30dak
Kare oranı [4K(3840×2160)] 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps azami yakl. 30dak
Kayıt süresi [Full HD(2048 ×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps azami yakl. 30dak
[Full HD(1920×1080)] 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps azami yakl. 30dak
"[Full HD(1920×1080) High speed rec.]
240p / 200p 200Mbps(recording) azami yakl. 3dak.
120p / 100p 200Mbps(recording) azami yakl. 6dak."
*Kayıt süresi 25°C ısıdaki test ortamında ölçülmüştür. Kayıt süresi çekim şartları ile ilintilidir.
*Film çekimleri için UHS Speed Class 3 ve üstü bir SD kart kullanınız.Film benzetimi modu"18 mod (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std,
Black & White, Black & White+Ye Filter, Black & White+R Filter, Black & White+G Filter, Sepia, ACROS,
ACROS+Ye Filter, ACROS+R Filter, ACROS+G Filter, ETERNA/Cinema, Classic Neg, ETERNA BLEACH BYPASS)
Monochromatic Color"Berraklık ayarı±5 adımHDR modAUTO, 200%, 400%, 800%, 800% +Kumlama etkisiTane Etkisi: GÜÇLÜ, ZAYIF, KAPALI Ebat: BÜYÜK, KÜÇÜKColor chrome etkisiGÜÇLÜ, ZAYIF, KAPALIColor chrome MaviGÜÇLÜ, ZAYIF, KAPALIDinamik alan ayarıFotoğraf
"AUTO, 100%, 200%, 400%
ISO restriction (DR100%: No limit, DR200%: ISO320 or more, DR400%: ISO640 or more)"
Film
"100%, 200%, 400%
ISO restriction (DR100%: No limit, DR200%: ISO320 or more, DR400%: ISO640 or more)"Gelişmiş filtreİğne delikli kamera, Minyatür, Sevilen renkler, Fazla ışık vurgulama, Düşük ışık vurgulama, Devingen tonlar, Yumuşak odaklama, Kısmi renk (Kırmızı / Turuncu / Sarı / Yeşil / Mavi / Mor)Kablosuz vericiStandart
IEEE802.11b/g/n (standart kablosuz protokolu)
Şifreleme
WEP / WPA / WPA2 karışık mod
Erişim modu
AltyapıBluetooth®Standart
Bluetooth Ver 4.2 (Bluetooth low energy)
Çalışma frekansı [Merkez frekansı]
2402 – 2480MHzTerminalDijital arayüz
USB Type-C (USB3.2 Gen1x1)
HDMI çıkış
HDMI micro connector (Type D)
Diğer
ø3.5mm, stereo mini connector (Mikrofon ve Uzaktan kumanda), Flaş ayağıGüç kaynağıNP-W126S Li-ion batarya (dahil)
Pil ömrü (fotoğraf)*3
yakl. 325 kare (Normal Mod) XF35mmF1.4 R lens ile
"Geçerli pil ömrü (video)*4
*Yüz tanımı OFF"
"[4K] yakl. 40dak. (29.97p)
[Full HD] yakl. 40dak. (59.94p)"
"Uzatmalı pil ömrü (video)*4
*Yüz tanımı OFF"
"[4K] approx. 55min. (29.97p)
[Full HD] approx. 65min. (59.94p)"Boyutlar(W) 126.0mm × (H) 85.1mm × (D) 65.4mm (Asgari derinlik 32.9mm)Ağırlık"yakl. 465g (batarya ve bellek kart dahil)
yakl. 415g (batarya ve bellek kart hariç)"