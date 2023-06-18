Film izlemek gibi: Tek oturuşta bitirebileceğiniz oyunlar!

Oyna oyna bitmeyen uzun hikayeli oyunlardan sıkılan veya sadece macera arıyorum diyenler için işte tek oturuşta biten oyunlar!

Oyunlar, günün stresini atmak veya bazen sadece eğlenmek için başına oturduğumuz şeylerdir. Bazı oyunların ve özellikle açık dünya oyunları bitirme süreleri çok uzun olabiliyor. Bu da haliyle vakti olmayan, bir boş günüm var onda da bir oyun bitireyim diyen insanlar için pek iyi olmuyor. Böyle insanlar için bir ilaçla geldik; işte tek oturuşta biten oyunlar!

Oynama süresi kısa ama eğlenceli, tek oturuşta biten oyunlar!

Outlast

Hala gözde korku oyunlarından biri olan 2013 yapımı Outlast, hem korkutucu atmosferi hem de kovalama mekaniği ile oyuncuları içine çekiyor. Cinayete meyilli hastalar tarafından istila edilen psikiyatri hastanesindesiniz. Bir gazeteci olarak mekanı araştırmaya ve çekim yapmaya gidiyorsunuz. Burada düşmanlarınıza saldıramıyorsunuz. Tek bir amacınız var o da hayatta kalmak. Ana hikayeye odaklanırsanız oyunun oynama süresi 5 saat. Yani isterseniz bir gecede bitirebilirsiniz.

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LIMBO

Limbo, "Ormanın ortasında uyanan isimsiz bir çocuğun bilinmezliğe yaptığı yolculuk!" şeklinde özetlenebilir. Arafta; cehennemin hemen kıyısında, tuzaklarla dolu bir evrende verilen mücadeleyi konu alıyor. Oyunun bitirilme süresi 4 saat. İlgi çekici atmosferi ve ses efektleriyle Limbo'nun etkisinden birkaç gün çıkamayabilirsiniz.

Little Nightmares 1 – 2

Korku ve macera temalı diğer oyunumuz da Little Nightmares serisi. Gizemli bir dünyada geçen Little Nightmares, canavar, çarpık varlıkların yaşadığı demir bir gemi olan Maw'dan kaçması gereken aç küçük bir kız olan Six'in yolculuğunu konu ediyor. Son derece olumlu tepkiler alan iki oyunun da bitirme süreleri 5 saat.

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Portal

Size verilen portal silahı isimli silahı silahı kullanarak açılan geçitler yardımıyla karşılaşılan bulmacaları çözme mantığı üzerine kurulu bir oyundur. Çok iyi bir fizik motoruna sahip Portal, sıkıcı bulmacalar içeren bir oyun değil. Çünkü peşinizde sizi öldürmeye çalışan bir robot var! Oyunu bitirme süresi ise 3 saati buluyor. Oyunun ikinci bir versiyonu da var ve o da en az ilk oyun kadar güzel. Fakat bitirme süresi 8 saat civarında olduğu için listeye dahil etmedik.

Stray

Stray çıkış yaptığı 2022'nin en iyi bağımsız oyunu ve en iyi çıkış yapan bağımsız oyun ödülünün sahibi oldu. Oyunda robotların, makinelerin ve virüslerin yaşadığı duvarlarla çevrili bir şehre düşen ve B-12 adlı bir drone arkadaşının yardımıyla yüzeye geri dönmek için yola çıkan bir sokak kedisini kontrol ediyoruz. Teması, grafikleri ve oynanış tarzı ile sevilen oyun Stray'i bitirme süresi ise 5 saat.

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Call of Duty 4: Modern Warfare

Call of Duty 4: Modern Warfare, birçok oyunseverin aşık olduğu özellikle keskin nişancı göreviyle akıllara kazınan bir oyundur. Hikayesiyle, görevlerde geçen çevrelerle, görev çeşitliliği ile oyuncuların gönlüne taht kurmuştur. Listedeki diğer oyunlara göre oyunu bitirme süresi nispeten daha uzun. Kayıtlara göre 6 saatlik bitirilme süresine sahip.

Journey

Oyuncuyu içine çeken atmosferiyle Journey, bir yol hikayesi. Bu yola ilk başladığınızda tek başınasınız… Amacınız, çok uzaklarda görünen ışık hüzmesiyle sarılı dağa ulaşmak. Bu dağa ulaşmaya çalışırken kah kızgın çöllerde uça yuvarlana, kah kar fırtınalarına karşı durmaya çalışıyoruz. Journey'in bitirilme süresi ise yaklaşık 2 saat.

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Abzu

Abzu, sanatsal bir oyun olan ve göz zevkinizi fazlasıyla tatmin eden bir oyun. Journey'den de izler taşıyan Abzu, oyunculara derin bir su altı macerası sunuyor. Bu kısa görsel şölenin oynama süresi ise yaklaşık 2 saat.

Sniper Ghost Warrior 2

Oyun, Filipinler'deki "ABD Deniz Kuvvetleri Kaptanı Cole Anderson" ve "CIA Özel Ajanı Diaz"ın bazı paralı askerlerin bir anlaşmaya aracılık etmek için toplandığına dair ihbar alması ile başlar. İkili, eski bir Rus radar karakolundaki biyolojik savaş silahını yok etmek üzere yola koyulurlar. En iyi keskin nişancı temalı oyunlardan biri olarak gösterilen Sniper Ghost Warrior 2'nin ilk oyunla bir bağlantısı da yok. Bu nedenle direkt bu oyunu oynayabilirsiniz. Oyunun bitirilme süresi ise yaklaşık 5 saat.

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A Way Out

Listemizde yine diğerlerine nispeten daha uzun olan oyunlardan birisi A Way Out. Ancak oynama süresine değmeyecek bir oyun sizlere önermiyoruz. Vincent ve Leo'nun hapishaneden kaçışını ve sonraki olayları konu alan bu oyunu tek kişi oynama şansınız yok. Yani bir arkadaşınızla gece yarısı tıpkı film gibi bu oyunu bitirebilirsiniz. Öyle ki oyunun bitirilme süresi 6 saat.

INSIDE

INSIDE, distopik bir dünyada geçen ilgi çekici bir bulmaca oyunu. Çeşitli mekanları gezdiğimiz bu oyunda mekanlar içerisinde ormandan terkedilmiş şehire, su altından laboratuvarlara kadar farklı ve bunaltıcı mekanlar var. Grafikleri ve karanlık teması ile dikkat çeken oyunun oynanış süresi 3 saat.

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BONUS: Undertale

Undertale aslında tek oturuşta biten oyunlar listemizdeki diğer oyunlar gibi değil. Çünkü oyunun bitirilme süresi yaklaşık 8 saati bulabiliyor. Ancak bu oyunu da tek oturuşta bitirmeniz kuvvetle muhtemel. Öyle ki bu oyun oyuncuyu resmen içine çekiyor ve salıvermek istemiyor. Şu ana kadar oynamadıysanız Undertale bir gece yarısı sabaha kadar bitirmek için biçilmiş kaftan.

Peki ya siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Listedeki hangi oyunları oynadınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.