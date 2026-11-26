Haberlerimizi takip etmek için . BBC News Türkçe'yi seçin, son dakika haberlerine, araştırma dosyalarımıza ve videolarımıza tek bir yerden ulaşın. (Uygulama Birleşik Krallık ve ABD'de kullanılmamaktadır ve İngilizce versiyonu bulunmamaktadır.)ABD'de, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasına, uzayda veri merkezleri kurmak için bir milyon uydu fırlatma izni verildi. SpaceX, Dünya'nın yörüngesinde kurmayı planladığı yapay zeka veri merkezi için güneş enerjisinden yararlanmayı hedefliyor. Projeye onay veren Federal İletişim Komisyonu (FCC), Starmind olarak bilinen projenin "Amerika'nın hızla büyüyen süper zeka ekonomisini destekleyeceğini" açıkladı.SpaceX'e uzay yarışında rakip olan Amazon ise planın gerçekçi olmadığını kaydetti.Jeff Bezos'un sahibi olduğu şirket, bir milyon uydu hedefini, "gerçek bir plan yerine yüksekten atılmış bir hedef" olarak değerlendirdi.ABD'deki gökbilimciler de projeyi eleştirdi ve insanların karanlık gökyüzünü inceleme ve gözlemleme yeteneğini "önemli ölçüde baltalayacağı" endişelerini dile getirdi.SpaceX'in yörüngeden yüksek hızlı internet sağlayan mevcut Starlink ağında 10.000'den fazla uydu bulunuyor.Benzer şekilde Starmind uydularının da 500 ila 2.000 km arasında değişen yüksekliklerde, alçak Dünya yörüngesi olarak adlandırılan alana yerleştirilmesi planlanıyor.Plana göre Starmind'ın uyduları Starlink uydularıyla bağlantı üzerinden verileri Dünya'ya iletecek.

ABD ve Dünya kamuouyunda, yapay zeka üretme amaçlı veri merkezlerine karşı muhalefet giderek artıyor.Uzmanlar, bu merkezlerin Cumhuriyetçilerin ara seçimlerdeki büyük kayıplarında etkili bir faktör olduğuna işaret ediyor.Space X, ilgili projeyi, artan işlem gücü ihtiyacına yönelik artan talebi karşılamanın en verimli yolu olduğunu savundu.FCC Direktörü Brendan Carr da, projeye destek veren açıklamasında, "Amerika'nın liderliğini ve büyümesini desteklemek için gerekli bilgi işlem altyapısı için cesur yeni bir ufuk açtığını" kaydetti.Elon Musk da X mesajında, "Çok teşekkür ederim. Bu, Amerika ve dünya için büyük bir kazanım olacak" ifadelerini kullandı.FCC'nin SpaceX verdiği lisans uyarınca, uyduların yörüngeye yerleştirilmesine en geç Kasım 2033'te başlanması gerekiyor. SpaceX'in Kasım 2035'e kadar %10, Kasım 2038'e kadar ise %50 oranında uydu yerleştirmesi gerekecek.Şirket, ilk Starmind uydusunu gelecek yıl fırlatmak istediğini zaten açıklamıştı. Bir milyon uydunun bu süre içinde fırlatılıp fırlatılmayacağı veya SpaceX'in kullanacağından daha fazla sayıda uydu için onay isteyip istemediği belirsiz. Ne kadar gerçekçi, tepkiler ne?BBC'ye Surrey Satellite Technology Ltd.'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Prof. Sir Martin Sweeting, uzayda veri merkezleri fikrinin "teknik olarak mümkün" olduğunu söyledi.Sweeting, projenin "mantıklı" olup olmadığının değerlendirilmesi gerektiğine de işaret etti.Martin Sweeting, uydu ağından veri alabilmenin, yerden uydulara lazer bağlantıları kurabilmeye bağlı olacağını söyledi ve bu teknolojinin devasa veri miktarlarının aktarımını destekleyebilecek seviyeye ulaşmadığını savundu.Amerikan Astronomi Derneği (AAS) de projeye verilen onaydan üzüntü duyulduğunu açıkladı.Projenin, astronomi alanındaki tesislere yapılan federal yatırımı önemli ölçüde baltalayacağı savunuldu.Astronomların ve insanların karanlık gökyüzünün tadını çıkarmasını ve onu incelemesini de engelleyeceği belirtildi.Yörüngede kurulacak yapay zeka veri merkezi projesi, Google ve Blue Origin de dahil olmak üzere bu alandaki diğer firmalar tarafından da araştırılıyor.Bunlar karadaki merkezlere göre daha çevreci bir alternatif olarak sunuluyor.Yeryüzündeki veri merkezleri, çalışmak için muazzam miktarda enerjiye ve soğutma için suya ihtiyaç duyuyor.Yapay zekanın yaygınlaşmaya devam etmesi, dünya çapında depolama ve işlem gücü ihtiyacında muazzam bir artışa yol açıyor.Planlanan veri merkezleri için sürekli yer aranırken, giderek daha fazla sayıda insan bu merkezlerin evlerinin yakınına inşa edilmesine karşı çıkıyor.Bir uzman daha önce BBC'ye verdiği demeçte, yörüngeye donanım fırlatmanın hala pahalı olduğunu ve bunları korumak, soğutmak ve çalıştırmak için gereken altyapının karmaşık olabileceğine işaret etmişti.Bir başka uzman, alçak yörüngedeki insan yapımı araç sayısının artmasının, cisimler arasında çarpışma olasılığını artırdığını, bunun da dünyaya geri düşme anlamında tehlike yarattığını söyledi.Elon Musk, uydularının uzayda çok fazla yer kapladığı iddialarını reddediyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .