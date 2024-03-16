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F-35 İçin Tam Oranlı Üretim Kararı Alındı

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F-35 için 5 yıl gecikmenin ardından tam oranlı üretim kararı çıktı. Pentagon, uçağın tüm testleri tamamladığını ve 5. nesil görev olgunluğuna eriştiğini açıkladı.

Dünya havacılık gündeminde konuşulan uçak sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. Gündemden düşmeyen F-35, radarlarla olan ilişkisi ile bilinen SU-57 ve geçtiğimiz haftalarda ilk uçuşunu yapan MMU-KAAN. Bu 3 uçak gündemi sürekli meşgul ederken F-35 için yeni bir haber daha ortaya çıktı. 5 yıl gecikmenin ardından uçak tam anlamıyla 5. nesil oldu. İşte detaylar…

F-35 için 5 yıl gecikmenin ardından tam oranlı üretim kararı çıktı!

Son 10 yıldır F-35 gündemden hiç düşmedi desek yeridir. Özellikle üretim başlangıcı, Türkiye'nin program dışı bırakılması ve ardından yaşanan sorunlar F-35'in popüleritesini "eksi kazanç" olarak bile olsa arttırdı. Bununla birlikte uçağın "kaçıncı nesil ya bu?" tartışmaları da hız kesmeden devam ediyordu. Bunun ardından daha doğrusu gecikme dolu 5 yılın ardından sorunun cevabı geldi.

F-35 için artık "tam oranlı seri üretim" yani FRP üretimi kararı alındı. Bu kararla birlikte Pentagon uçağın gerekli tüm testleri tamamladığını ve 5'inci nesil görev olgunluğuna eriştiğini açıkladı. Kısacası F-35 aslında geçtiğimiz 13 Mart tarihinden itibaren 5'inci nesil uçak unvanının sahibi oldu. Bir dönüm noktası olarak adlandırılan bu tarih maalesef 5 yıllık bir gecikme sonucunda tamamlandı.

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Amerika Birleşik Devletleri ve Pentagon aslında yaptığı açıklamalar ve halka ibraz edilen yıllık programlarda uçağın gerekli olgunluğa erişeceği tarihi 2019 yılı olarak belirlemişti. Fakat F-35 kullanıma başlandığı günden itibaren yaşadığı motor, tasarım, kompozit sorunları ve araya giren pandemi gibi tedarik sorunları sebebiyle bu programın gerisine düştü.

Bununla birlikte bir savaş uçağının tüm testleri tamamlamasının bir hayli uzun süreceğini belirtelim. Zira "şakaya gelmez" denilen bu uçaklarda yaşanacak en ufak bir sorun veya talihsizlik büyük yıkımlara yol açmakta. Ayrıca F-35'in dijital ortamlarda her türlü tehdide karşı test edilmesine olanak sağlayan Ortak Simülasyon Ortamı (JSE) sistemi de testlerin gecikmesine sebep oldu.

Peki siz F-35 hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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