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Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin beşinci sezonu için geri sayım başladı

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisi, son zamanların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. İlk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Gibi dizisinin beşinci sezonu için geri sayım sürüyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan "Gibi" dizisi, son zamanların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. İlk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Gibi dizisinin beşinci sezonu için geri sayım sürüyor.

Gibi beşinci sezon fragmanı!

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerini paylaştığı Gibi dizisi, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Yayıncı platform Exxen, durum komedisi olarak dikkatleri çeken yapımın yeni sezonunun fragmanını paylaştı.

"Gidenin gidişiyle kalanın duruşu bağdaşmazmış kardeşim, benimki de o hesap."#Gibi yeni sezonuyla yakında #EXXEN'de https://t.co/KwrecmthlA'a gir, üye ol ve hemen izle ??@gibidizisi @feyyazyigit @kilinckivanc pic.twitter.com/Xustv1Dq2W

— Exxen (@exxentr) February 19, 2024

Gibi dizisi, ilk sezonun ardından 4 sezon sözü vermişti. Ancak dizinin artan popülerliği yeni sezonları da beraberinde getirdi. "Gidenin gidişiyle kalanın duruşu bağdaşmazmış kardeşim, benimki de o hesap." sloganıyla yeni sezon fragmanı yayınlandı.

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Öte yandan Exxen, geçtiğimiz günlerde üyelerine gönderdiği mesajla üyeliklerine zam yaptığını açıkladı. Şirket, 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yüzde 30'luk bir zam gerçekleştirildi. Bununla birlikte en yüksek üyelik olan Reklamsız Exxen Spor ücreti 339,00 TL oldu.

Güncel abonelik ücretleri

Reklamlı Exxen

Aylık: 99,90 TL >129,00 TL

Yıllık: Satıştan Kaldırıldı

Reklamsız Exxen

Aylık: 137.90 TL >179,00 TL

Yıllık: Satıştan Kaldırıldı

Reklamlı Exxen Spor

Aylık: 222,50 TL >289,00 TL

Sezonluk: Satıştan Kaldırıldı

Reklamsız Exxen Spor

Aylık: 260,50 TL >339,00 TL

Sezonluk: Satıştan Kaldırıldı

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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