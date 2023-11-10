Esenler, Cumhuriyetimizin 100. yılında teknoloji ve bilimde yeni ufuklar açan genç zekaları ağırlıyor. 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Esenler Robot Yarışması, 30 liseli robot takımının katılımıyla büyük bir heyecana sahne olacak. İşte detaylar…

Esenler, Cumhuriyetimizin 100. yılında teknoloji ve bilimde yeni ufuklar açan genç zekaları ağırlıyor. 11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Esenler Robot Yarışması, 30 liseli robot takımının katılımıyla büyük bir heyecana sahne olacak. İşte detaylar…

Esenler Robot Yarışması başlıyor!

Cumhuriyetimizin 100. yılında düzenlenecek olan Esenler Robot Yarışması, gençlerin teknolojiye olan tutkusunu canlı tutarken, onları bir araya getirerek geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam edecek. Şarj Et temasıyla düzenlenecek yarışma, sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürme platformu olacak.

'Şarj Et' temalı yarışma

Bu yılki Esenler Robot Yarışması'nın teması "Şarj Et" olarak belirlendi. Robot teknolojisinin giderek artan önemini vurgulayan tema, gençlerin yaratıcılığını ve mühendislik becerilerini ortaya koymalarına olanak tanıyacak.

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Genç beyinlerin buluşma noktası olacak!

Bu etkinlik, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda genç zekaların buluşma noktası olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen yarışma, 19 farklı kategoride gerçekleşecek mücadele ile gençlerin bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağlayacak.

Yarışma Detayları

Tarih: 11-12 Kasım

Katılımcı Sayısı: 30 Lise Robot Takımı

Kategoriler: 19 Farklı Kategori

Tema: 'Şarj Et'

Etkinlik, katılımcılara sadece bir yarışma alanı değil, aynı zamanda sektör profesyonelleri ve teknoloji meraklılarıyla etkileşim fırsatı sunacak.

Esenler #Robot Yarışları Başlıyor! ?? Türkiye genelinde, robot takımı olan 32 liseden yüzlerce gencin mücadele edeceği efsane yarışlar sizi bekliyor gençler. ???? ??? 11-12 Kasım ?? Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi pic.twitter.com/XqiG4feg2V — Esenler Belediyesi (@esenlerbelediye) November 9, 2023

Yarışmanın hedefleri

Gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak,

Mühendislik becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak,

Bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik etmek.

Esenler Robot Yarışması, geleceğin teknoloji liderlerini şekillendirmeye devam ederken, genç zekaların hayallerini gerçeğe dönüştürme yolunda önemli bir adım olacak.