Erişim engeli olan sitelere PureVPN ile ücretsiz bağlanın!

Geçtiğimiz ay Ekşi Sözlük için erişim engeli getirildi. Dün sabah ise mahkemenin ilgili kararı kaldırdığı, dolayısıyla engelin de kalkacağı söylendi. Fakat bugün gece saatlerinde, ilk mahkemenin almış olduğu engelleme kararı onaylanarak tekrar engel getirildi. İşte tam olarak bu gibi durumlarda PureVPN devreye giriyor.

PureVPN ilk 1 ay ücretsiz sonra da taahhütsüz abonelik sunuyor!

Yalnızca Ekşi Sözlük değil, hem yurt içi hem de yurt dışı birçok internet sitesine dönemsel olarak farklı kurumlar ve ülkeler tarafından erişim engelleri getirilebiliyor. İnternet kullanıcıları ise çevrimiçi özgürlüklerini sürdürebilmek için çözüm arıyor.

PureVPN almak, kaydolmak ve ücretsiz denemeden faydalanmak için burayı tıklayabilirsiniz.

İşte tam olarak bu noktada devreye giren PureVPN isimli sanal özel ağ sağlayıcısı, internet kullanıcılarına bilgiye sınırsız erişim için olanak sağlıyor. Öncelikle IP adreslerinizi maskeleyerek ve internet trafiğini şifreleyerek hem sizleri güven altına alıyor hem de olası tüm sansürleri aşmanızı sağlıyor.

Ekşi Sözlük tekrar kapatıldı: İşte nedeni!

PureVPN, Türkiye'de çok sayıda kullanıcıya ulaşarak ve güvenilirliğini kanıtladı. Erişim engeli sonrası da Ekşi Sözlük'ü erişilebilir kılmak için Türkiye'deki internet kullanıcılarına 1 ay ücretsiz kullanım sunuyor. Tabii bu sayede tüm interneti özgür şekilde deneyimleyebilirsiniz.

Bu 1 aylık ücretsiz deneme hakkından sonra da taahhüt şartı koşmadığı için 3-6-12 aylık ödeme planlarına girmeden yalnızca aylık abonelik yapabiliyorsunuz. Bu sayede çıkmak istediğiniz gün işleminiz gerçekleştiriliyor.

Fakat bir kez interneti tamamen özgürce tüm sansürlerden uzak ve tüm verileriniz güven altında kalacak şekilde kullandıktan sonra bu deneyimi bırakmak zor olacaktır. Zira yalnızca mevcut sansürlerden değil, gelecektekilerden de etkilenmiyorsunuz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!