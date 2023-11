Epic Games Store'da Bedava Oyun: Turnip Boy Commits Tax Evasion

Epic Games Store, her hafta farklı oyunları ücretsiz hale getirmeye devam ediyor. Bu hafta da Turnip Boy Commits Tax Evasion adlı macera oyununu ücretsiz olarak sunuyor. Oyunda vergilerini ödeyemeyen bir turpu canlandırarak belediye başkanına karşı borcunu ödemek için destansı bir maceraya atılıyorsunuz.

Epic Games her hafta farklı oyunları ücretsiz hale getirmeye devam ediyor. Bugüne kadar farklı platformlardan onlarca oyun dağıtan mağaza, 2-9 Kasım tarihleri arasında erişime açacağı yapımı nihayet açıkladı. İşte bu hafta Epic Games Store'dan alabileceğiniz bedava oyun.

Epic Games Store'da Turnip Boy Commits Tax Evasion bedava oldu

Epic Games geçtiğimiz hafta Tandem: a Tale of Shadows ve The Evil Within 2'yi hediye ederek oyunculardan övgü almayı başarmıştı. Ancak 2-9 Kasım arasında sunulacak bedava oyun ile beklentileri karşılayamadı.

Bu hafta Turnip Boy Commits Tax Evasion bedava oldu. Macera türündeki bu oyunda, bir turpu canlandıracaksınız. Vergilerini ödeyemeyen ve evinden atılan karakter, belediye başkanına karşı borcunu ödemek için destansı bir maceraya atılacak.

1231321231

Bitki bulmacaları, ilginç sebzeler ve eksantrik meyvelerle dolu bir dünyada gezinerek yolunuzu bulmanız gerekiyor. Yol boyunca hem büyük hem de küçük hayvanlara karşı mücadele vereceksiniz.

Epic Games Store bedava oyunu nasıl alınır:

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım: "Turnip Boy Commits Tax Evasion" oyununun sayfasına girdikten sonra sepete ekleyin.

3. Adım: Sepet bölümüne giriş yapın. Ardından 0 TL ödeyerek siparişi tamamlayın.

Turnip Boy Commits Tax Evasion sistem gereksinimleri

İşlemci: 1.2GHz işlemci (Intel Core i5 ve üstü)

Bellek (RAM): 1 GB

Ekran Kartı: DirectX 10, 11 veya 12 uyumlu kart

DirectX: DirectX 10

Depolama: 600 MB boş alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un ücretsiz olarak dağıtacağı oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.