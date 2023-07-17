Enerjisa Enerji, Mobil Uygulamasını Yeniledi

Enerjisa Enerji, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla mobil uygulamasını yeniledi. Yenilenen uygulama ile online işlemler daha hızlı ve kolay hale getirilerek aktif kullanıcı sayısının artması hedefleniyor.

Enerjisa Enerji, işlemlerin daha hızlı ve kolay hale getirilebilmesi amacıyla mobil uygulamasını yeniledi. Türkiye'nin lider elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi olan Enerjisa Enerji, dijital dönüşüm ve teknoloji yatırımı konusunda da sektöre örnek uygulamalar geliştirmeye devam ediyor. Enerjisa Enerji'nin 3 milyonun üzerinde indirilme sektördeki rekoru elinde bulunduran mobil uygulamasını titizlikle çalışarak yeni uygulama geliştirirken, online işlemlerin gerçekleştirilebildiği websitesini de yeni yüzüyle müşterilerinin kullanımına sunuyor.