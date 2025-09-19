En ucuzu 80 bin TL olan iPhone 17 için Türkiye'de uzun kuyruklar oluştu

iPhone 17 serisi bugün itibarıyla Türkiye'de resmen satışa çıktı. Dünya geneliyle eş zamanlı olarak satışa sunulan telefonun mağazalara gelmesini uzun zamandır bekleyen vatandaşlar ise soluğu AVM'lerde aldı.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

En ucuz modeli olan iPhone 17'nin bile 77 bin 999 liradan satışa sunulmasına rağmen mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Servis edilen görüntülerde vatandaşların iPhone 17 serisi telefonlara ulaşmak için birbirleriyle yarıştıkları görüldü.

İŞTE FİYAT LİSTESİ

Öte yandan iPhone 17 serisi telefonların başlangıç fiyatları da açıklandı. İşte o liste;

iPhone 17 - 77.999 TL

iPhone Air - 97.999 TL

iPhone 17 Pro - 107.999 TL

iPhone 17 Pro Max - 119.999 TL

TÜRKİYE IPHONE 17'YE EN ZOR ULAŞAN DÖRDÜNCÜ ÜLKE

Öte yandan Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro (256 GB), ülkeler arasındaki gelir farklarını ortaya koydu. "iPhone Affordability Index 2025" çalışmasına göre Türkiye, cihazı satın almak için gereken iş günü sayısında dünyada dördüncü sırada yer aldı.

Listede 33 ülke arasında Hindistan 160 gün ile ilk sırada, Filipinler 101 gün ile ikinci sırada bulunurken, Türkiye 89 gün ile dördüncü sırada geldi. Onları Vietnam 99 gün, Brezilya 77 gün, Tayland 61 gün, Malezya 45 gün, Şili 32 gün, Macaristan 27 gün, Portekiz 27 gün, Polonya 24 gün ve Çekya 17 gün izledi.