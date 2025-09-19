Haberler

En ucuzu 80 bin TL olan iPhone 17 için Türkiye'de uzun kuyruklar oluştu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
En ucuzu 80 bin TL olan iPhone 17 için Türkiye'de uzun kuyruklar oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
En ucuzu 80 bin TL olan iPhone 17 için Türkiye'de uzun kuyruklar oluştu
Haber Videosu

Apple'ın yeni telefonu iPhone 17 bugün itibarıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de resmen satışa çıktı. En düşük model olan iPhone 17'nin bile 77 bin 999 liradan satışa sunulmasına rağmen mağazalar önünde uzun kuyruklar oluştu, vatandaşlar telefona ulaşmak için birbirleriyle yarıştı.

iPhone 17 serisi bugün itibarıyla Türkiye'de resmen satışa çıktı. Dünya geneliyle eş zamanlı olarak satışa sunulan telefonun mağazalara gelmesini uzun zamandır bekleyen vatandaşlar ise soluğu AVM'lerde aldı.

En ucuzu 80 bin TL olan iPhone 17 için Türkiye'de uzun kuyruklar oluştu

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

En ucuz modeli olan iPhone 17'nin bile 77 bin 999 liradan satışa sunulmasına rağmen mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

En ucuzu 80 bin TL olan iPhone 17 için Türkiye'de uzun kuyruklar oluştu

BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Servis edilen görüntülerde vatandaşların iPhone 17 serisi telefonlara ulaşmak için birbirleriyle yarıştıkları görüldü.

En ucuzu 80 bin TL olan iPhone 17 için Türkiye'de uzun kuyruklar oluştu

İŞTE FİYAT LİSTESİ

Öte yandan iPhone 17 serisi telefonların başlangıç fiyatları da açıklandı. İşte o liste;

iPhone 17 - 77.999 TL

iPhone Air - 97.999 TL

iPhone 17 Pro - 107.999 TL

iPhone 17 Pro Max - 119.999 TL

TÜRKİYE IPHONE 17'YE EN ZOR ULAŞAN DÖRDÜNCÜ ÜLKE

Öte yandan Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro (256 GB), ülkeler arasındaki gelir farklarını ortaya koydu. "iPhone Affordability Index 2025" çalışmasına göre Türkiye, cihazı satın almak için gereken iş günü sayısında dünyada dördüncü sırada yer aldı.

Listede 33 ülke arasında Hindistan 160 gün ile ilk sırada, Filipinler 101 gün ile ikinci sırada bulunurken, Türkiye 89 gün ile dördüncü sırada geldi. Onları Vietnam 99 gün, Brezilya 77 gün, Tayland 61 gün, Malezya 45 gün, Şili 32 gün, Macaristan 27 gün, Portekiz 27 gün, Polonya 24 gün ve Çekya 17 gün izledi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıChorlu:

Bir bardak kahveye 285 TL, 1 telefona 80 bin TL ödeyen gençlerimiz, biz işsiziz, biz açık giye yaygara koparıyor. 45 bin TL maaş alan komşun eşine ve cocuğuna iphone 16 almış hava atıyor. Kartları patlak. Neymiş biz en iyisini hak ediyormuşuz. Yok arkadaş Bizim insanı kazıklamak sevap. Ayağını yorganına göre uzatmak lazım. Kazancın giderinden fazla olmalı. Yoksa bankalar tek tek kucaklar. Kimse bu yorumu beğenmemez'lik yapmasın. Biz bu kadar lüks düşkünü olursak gelen soyar giden soyar.

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

çok şükür bir telefona böyle paralar verecek kadar beyinsiz değilim 10-15 bin tl lik telefon ile işlerini halledemeyip 100-150 bin verince telefon tavuk sote mi hazırlıyor akşam yemeğinde :)

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSüleyman Bilgin:

SONRADA DÖVLET BİZE BAKMEY DİYORLAR

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat:

ulan 50 yildir avrupadayim ben bile alamiyorum birde para yok türkiyediklerde hani?

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhatice halil:

MİLLET AÇ AÇ...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
Sadettin Saran'dan sahibi olduğu bahis şirketinin devri için açıklama

Başkan seçildiği anda gerçekleştireceği eylemi açıkladı
Bakan Ersoy: Göbeklitepe'de Neolitik Çağ'ın ritüellerine ışık tutacak insan heykeli bulundu

Bakan Ersoy duyurdu! Göbeklitepe'de tarihin seyrini değiştirecek keşif
title