En İyi Dizüstü Bilgisayar Modelleri

Dizüstü bilgisayarlar; taşınabilirlik, tümleşik özellikler ve enerji verimliliği gibi avantajlara sahip olduğu için bilgisayar satın almak isteyenlerin dikkatini çekiyor. Bir laptop satın almaya kalktığınızda ise karşınıza birçok seçenek sunuyor. Bu, markaların rekabet edebilmesi için olumlu bir durum olsa da tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açıyor. Peki en iyi dizüstü bilgisayar modelleri hangileri? İşte Nisan 2024 itibariyle güncel liste…

En iyi laptop hangisi? İşte en iyi dizüstü bilgisayar modelleri

Elektronik cihazları birçok açıdan test eden DXOMARK ekibi, en iyi dizüstü bilgisayar modellerini sıraladı. Buna göre listenin başında geçen sene tanıtılan Apple'a ait 14 inç MacBook Pro (M3 Pro) yer aldı. Hemen ardından onu yine aynı markanın kataloğunda bulunan 14 inç MacBook Pro (M2 Pro) takip etti.

Akabinde listede Apple MacBook Air 15 inç (M2, 2023) ve MacBook Air 13 inç (2022) modelleri de yer aldı. Buna göre sıralamadaki ilk 4'ü Apple kapmış durumda. Beşinci sıradaysa Dell Latitude 9440 2 in 1 ve hemen ardından Dell Latitude 7340 2 in 1 modelleri bulunuyor. Tüm listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nisan 2024 itibariyle en iyi laptop modelleri şu şekilde sıralandı;

SıraModelPuanı 1Apple MacBook Pro 14 inç (M3 Pro, 2023)1482Apple MacBook Pro 14 inç (M2 Pro, 2023)1473Apple MacBook Air 15 inç (M2, 2023)1414Apple MacBook Air 13 inç (2022)1395Dell Latitude 9440 2 in 11296Dell Latitude 7340 2 in 11277Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 111278Microsoft Surface Pro 91279Microsoft Surface Pro 9 5G12710Asus Zenbook 14X OLED (2023)12511LG gram Style (14Z90RS)12412Lenovo ThinkPad T14 Gen 412413Samsung Galaxy Book3 Pro 16 inç12214Dell XPS 13 Plus (2023)12115Asus ExpertBook B9 OLED11916HP Spectre x360 (2023)11817Honor MagicBook View 14 (2022)11818Xiaomi RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition11819HP Dragonfly Pro (2023)11620Acer Swift 14 (2023)115

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi dizüstü bilgisayarlar sıralamasında görmeyi beklediğiniz bir laptop var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.