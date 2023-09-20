Elon Musk'un Neuralink Şirketi İnsan Deneyi İçin Deneğe Başvuruları Açtı

Deneysel N1 beyin-bilgisayar arayüzünün (BCI) tedarikçisi olan Elon Musk'un Neuralink şirketi, salı günü yaptığı açıklamada Hassas Robotik İmplante Edilmiş Beyin- Bilgisayar Arayüzü olarak adlandırılan ilk insan deneyi çalışması için nihayet kayıt açtığını duyurdu. Duyuru, şirketin en son "show and tell" etkinliğinden neredeyse bir yıl sonra ve Musk'ın dediği tarihten dört ay sonra geldi.

Elon Musk ve Neuralink neyin peşinde?

Şirket çalışma ile ilgili, "İmplantımızın (N1) ve cerrahi robotumuzun (R1) güvenliğini değerlendirmeyi ve felçli kişilerin düşünceleriyle harici cihazları kontrol etmelerini sağlayan BCI'mızın başlangıç işlevselliğini değerlendirmeyi amaçlıyor." Peki bu çalışma neyi amaçlıyor ve hangi kişiler denek olarak başvurabilir?

Elon Musk'un SD karttan Kung Fu öğrenmek gibi transhümanistik aktiviteler için bir araç olarak faydalı olacağına işaret ettiği bu teknoloji, öncelikle "servikal omurilik yaralanması veya amyotrofik lateral skleroz (ALS) nedeniyle kuadriplejisi (bir çeşit felç durumu) olan kişileri" arıyor. Musk ayrıca, bilincinizi bir uygulamaya aktarıp örneğin evinizdeki akıllı teknolojileri zihninizden kontrol etmenin de mümkün olduğunu düşünüyor.

Aslında bu sonuncusu hem şirketin hem de teknolojinin gerçek hedefi.BCI'lar insan zihni ile makineler arasında bir köprü görevi görerek beynimizin analog elektrik sinyallerini makinelerin anlayabileceği dijital sinyallere dönüştürüyor.

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Nueralink'in N1 sistemi, rakip şirket Synchron'un Stentrode'undan farklı olarak, robotik anahtar deliği ameliyatı (Nerualink'in dikiş makinesi benzeri R1 robot cerrahı tarafından gerçekleştirilir) yoluyla kurulan, yüksek doğruluklu Utah Dizini'nden oluşan saç inceliğinde problardan yararlanıyor. Bu dizi, hastanın motor korteksine yerleştirilecek ve burada bölge tarafından üretilen elektriksel uyarıları kaydedecek.

Açıklamada, "BCI'mızın ilk hedefi, insanlara yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyesini kontrol etme yeteneği kazandırmaktır" deniyor. Neuralink, 2017'den beri N1 sistemi üzerinde çalışıyor ve sektördeki halka açık bir ticari BCI geliştirmeye başlayan ilk şirketlerden biri. Bununla birlikte Neuralink'in çalışmaları, geçen yıl şirketin düzinelerce hayvan deneyi deneğinin gereksiz yere acı çekmesine ve ölümüne neden olmakla suçlanmasının ardından sekteye uğradı.

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