Elon Musk'ın Starship Roketi FAA İzni Bekliyor

Elon Musk geçen günlerde Starship roketinin yeniden fırlatılması için hazır olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Ancak Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) izin çıkmadı. FAA, Nisan ayında yaşanan kazadan dolayı açılan soruşturmayı sonlandırdı. Görünen o ki sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyecek. Geçenki facianın ardından FAA tüm riskler giderilene kadar uçuşa yeşil ışık yakmayacak.

Musk'ın Starship roketi fırlatılmak için FAA'dan onay bekliyor!

SpaceX nisan ayında bir faciaya imza attı. Starship roketi ilk yörünge uçuş testi için fırlatıldı. Bu fırlatma sırasında bir sürü aksilik meydana geldi. Süper Ağır iticinin 33 Raptor motorunun inanılmaz itişi, fırlatma rampasını parçaladı. Beton ve kum parçalarını kilometrelerce çevreye doğru fırlattı. Ne yazık ki bu durumdan dolayı fırlatma alanının çevresi de zarar gördü. Roket havaya uçtuktan sonra motorlar devre dışı kaldı. SpaceX otomatik imha komutunu verdi. Böylece roket fırlatıldıktan yaklaşık dört dakika sonra havada patladı.

Böyle bir patlamanın ardından FAA bir soruşturma başlattı. SpaceX, web sitesinde yayınlanan bir güncellemede ilk Starship lansmanından dersler çıkardığını belirtti. Araç ve yer altyapısında birkaç yükseltmeye katkıda bulunduğunu söyledi.

X eski ismiyle Twitter'da yayınladığı gönderide Musk, "Starship fırlatılmaya hazır, FAA lisans onayını bekliyor" dedi. Yapılması gereken herhangi bir düzeltici eylemden söz etmedi. Ancak bu ayrıntılar FAA'nın gözünden kaçmamış demek ki. FAA SpaceX'in halen düzeltmesi gereken konular olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Ne yazık ki bu açıklama SpaceX CEO'su Elon Musk'un Salı günü söyledikleriyle çelişiyor gibi görünüyor.

Efsane geri döndü: Starship roketi yeniden fırlatılmaya hazır!

FAA, SpaceX'in fırlatmadan önce gerçekleştirmesi gereken 63 kontrolün olduğunu söyledi. Ancak ayrıntılarını açıklamadı. Kurum, araç donanımının ve fırlatma rampasının yeniden tasarlanmasını istiyor. Ayrıca güvenlikle ilgili ek analiz ve testler de dahil olmak üzere beklenenlerden bazılarının bir listesini sundu.

Ayrıca SpaceX bu patlamadan sadece Starship için ders çıkarmadı. Şirket yayınladığı güncellemede "Bu hızlı yinelenen geliştirme yaklaşımı, Falcon, Dragon ve Starlink de dahil olmak üzere SpaceX'in tüm büyük yenilikçi ilerlemelerinin temelini oluşturdu" dedi.