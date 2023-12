X yani eski haliyle Twitter, Elon Musk sonrası zor günler geçiriyor. Buna göre X'ten son olarak da büyük reklam veren şirketler çekilme kararı aldı. Ancak tüm bunlara karşın X gerçekten de Instagram'ı geçmiş olabilir mi? İşte Elon Musk'ın paylaştığı X ve Meta'nın mobil arama sonuçları.

Elon Musk açıkladı: X, Google mobil arama sonuçları ile hem Instagram hem de Facebook'u geçti

Elon Musk, herkesin dillendirdiği X platformunun öldüğü açıklamalarına kulak tıkamaya devam ediyor. Bu anlamda ünlü milyarder X platformu mobil arama sonuçları paylaştı. Elon Musk'a yakın bir hesap olan DoggDesigner yaptığı paylaşımda X platformunun mobil arama sonuçlarında Instagram ve Facebook'u geride bıraktığını paylaştı.

DoggDesigner'ın paylaştığı görsel, Google üzerinden trafik sağlayan en iyi 100 organik arama sonucu listesi. Yani mobilde yapılan Google aramalarında X ilk sırayı aldı. Google ise şu an için yapılan bu paylaşımı doğrulayacak bir veri paylaşmış değil.

DoggDesigner hesabını incelediğimizde Elon Musk ve projelerine hayranlık göze çarpıyor. Yine paylaşılan bir Google analizi değil, bir ekran görüntüsü. Son zamanlarda ise Elon Musk, tüm eleştirilere rağmen X platformun her şeyin uygulaması yapmakta kararlı.

?? is 50% higher than Facebook on mobile! https://t.co/TnbQs3ygmY — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2023

Bu anlamda Elon Musk, X ile yayın açma, yapay zeka destekli arama gibi ilginç özellikler getirdi. Ancak X, bazı özelliklerini sadece ücretli üyelik açan kullanıcılara sunuyor. Eğer bu açıklanan veriler doğruysa, X mobil arama hacmiyle yeniden zirveye çıktı.

Ancak X platformu için her şey güllük gülistanlık değil. İlk önce Elon Musk'ın her X kullanıcısından abonelik parası alacağı iddia edildi. Kullanıcı tepkilerinin de etkisiyle bu dedikodu da ortadan kalktı.

Son haftalarda ise büyük reklam verenlerin de X platformunu terk etmesi ise önemli dönüm noktaları arasında. Zira X, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformları asıl parayı büyük reklam veren firmalardan kazanıyor. Ancak Musk'ın son yaptığı açıklamada kullandığı hakaretler sonrası bu firmaların da platforma dönmesi zor görünüyor.